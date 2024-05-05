«МЮ» ужесточит проверку личности на матчах после случаев неправомерного использования билетов для инвалидов

«Манчестер Юнайтед» ужесточит проверки личности болельщиков на матчах.

Такие меры будут введены, чтобы избежать неправомерного использования билетов болельщиков с ограниченными возможностями.

Ранее в Daily Mail появилось сообщение о том, что некоторые фанаты манчестерского клуба получали доступ в секции для инвалидов на стадионах, не имея на это оснований. Чаще всего это случалось во время выездных матчей.

«Билеты в секции для инвалидных колясок всегда пользуются чрезвычайно высоким спросом, особенно на выездных матчах, и наш приоритет – обеспечить болельщикам, для которых нахождение в этой секции необходимо, такую ​​возможность.

Предположительное злоупотребление такими билетами недавно обсуждалось на форуме наших болельщиков, и мы поддержим просьбу Ассоциации болельщиков « » с ограниченными возможностями о необходимости предоставления удостоверения личности, а также дополнительных выборочных проверок на выездных матчах», – заявил представитель клуба.