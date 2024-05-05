Пеп о борьбе с «Арсеналом»: «3 матча, 9 очков, и мы чемпионы. Не имеем права играть вничью»

Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Ман Сити» и «Арсенала» за победу в АПЛ.

Лондонский клуб опережает « » на одно очко, проведя на матч больше.

«Осталась неделя. Три матча, девять очков, и мы станем чемпионами. Семь, шесть или три очка – тогда «Арсенал» выиграет Премьер-лигу.

По разнице голов их не превзойти. Мы не имеем права играть вничью. «Арсенал» играл очень хорошо и стабильно. Осталось три матча. Надеюсь, первый и второй мы выиграем. Тогда к третьему наша судьба будет в наших руках», – сказал .

«Манчестер Сити» осталось сыграть с «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» в гостях, а также с «Вест Хэмом» дома.

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