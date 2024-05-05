Пеп о борьбе с «Арсеналом»: «3 матча, 9 очков, и мы чемпионы. Не имеем права играть вничью»

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Арсенал Пеп Гвардиола Футбол

Пеп Гвардиола высказался о борьбе «Ман Сити» и «Арсенала» за победу в АПЛ.

Лондонский клуб опережает «Манчестер Сити» на одно очко, проведя на матч больше.

«Осталась неделя. Три матча, девять очков, и мы станем чемпионами. Семь, шесть или три очка – тогда «Арсенал» выиграет Премьер-лигу.

По разнице голов их не превзойти. Мы не имеем права играть вничью. «Арсенал» играл очень хорошо и стабильно. Осталось три матча. Надеюсь, первый и второй мы выиграем. Тогда к третьему наша судьба будет в наших руках», – сказал Гвардиола.

«Манчестер Сити» осталось сыграть с «Фулхэмом» и «Тоттенхэмом» в гостях, а также с «Вест Хэмом» дома.

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29 комментариев
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С Тоттенхэмом будет битва
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Три -хэма, отберите очки у МС, пожалуйста!!! 20 лет ожиданий...
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Интересные люди здесь, что Манчестер сити тащат судьи!) абсолютно не так, сколько бывает смотрю матчей апл, всем командам ставят левую пенку, или штрафной, просто Гвардиола отличный тренер, отличный стратег, и дело абсолютно не в том что у Манчестер сити богатый спонсор и собраны лучшие футболисты, нужно уметь управлять командой, вот один пример, псж собрал ну мега звёзд Мбаппе неймар Месси рамос веррати и многие другие, и чего с этим составом добился псж? так что не надо.
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Ответ Knife707
Какой регламент при равенстве очков?
По разнице забитых-пропущенных будут смотреть. У Арсенала в данный момент она лучше на 6 голов
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Ответ Knife707
Какой регламент при равенстве очков?
Разница забитых и пропущенных. Вспомни 2012 год.
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Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Назови хоть один футбольный турнир, который построен по типу НБА?

В ЛЧ одни и теже команды из года в год, в Ла Лиге, АПЛ и т.д.

Футбол - спорт для богатых
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Ответ belikovda.90
Назови хоть один футбольный турнир, который построен по типу НБА? В ЛЧ одни и теже команды из года в год, в Ла Лиге, АПЛ и т.д. Футбол - спорт для богатых
ЛЧ со следующего сезона будет похожа на НБА/НХЛ только с единой таблицей без конференций.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Лучшую команду в конце сезона определят вообще то.
Мастур бек хочет сказать, что лучшая команда это та, которая выиграет ЛЧ. Т.е. если Дортмунд, который плетется на 5 месте в Бундеслиге выйдет в финал и одержит победу, то она лучшая команда🤣
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в Ютубе есть видео где фаны Арсенала в упор не хотят надеть футболку Тоттенхэма, даже за 100ку.
Теперь весь Лондон оденется белого ))))
(за Фулхэм и Тоттенхэм)
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну ему же нужны титулы, чтобы подтвердить своё величие, наверняка именно Гвардиола скоро станет самым титулованным тренером в истории
Да это всё понятно. Очевидно, что Пепу хочется переписать все возможные рекорды. Просто мне как болельщику Арсенала осталось только верить и надеется на чудо и везение (но команде все равно спасибо за сезон, оч круто играли).
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Ответ Хитон
Да ладно тебе, Пеп Иваныч. Ну сыграй ты вничью один раз, что такого. Жалко чтоль?
Ну ему же нужны титулы, чтобы подтвердить своё величие, наверняка именно Гвардиола скоро станет самым титулованным тренером в истории
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Ответ I PAINT IN BLUE
С Тоттенхэмом будет битва
чёт ТТХ в последнее время такой, что скорее всего, будет 4:0
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Ответ Клименко
Комментарий скрыт
Хватить сравнивать футбол с какими-то непопулярными видами спорта. Футболе совсем другие условия. С АПЛ конкурируют несколько такие же национальные лиги. А НБА и НХЛ единицы и доминируют на своих видах спорта.
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Ответ Эркинбек Апаканов
Лучшую команду в конце сезона определят вообще то.
А сейчас по твоему начало сезона?
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Гвардиола один из лучших тренеров в истории футбола.
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Пеп в этом сезоне как в поговорке «ни себе ни людям» - ни ЛЧ не берет(турнир который ему по рангу так сказать положен), ни Арсеналу не дает реабилитироваться и взять заветную АПЛ)
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Самый предсказуемый чемп теперь в Англии)
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Да ладно тебе, Пеп Иваныч. Ну сыграй ты вничью один раз, что такого. Жалко чтоль?
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Ответ Хитон
Да это всё понятно. Очевидно, что Пепу хочется переписать все возможные рекорды. Просто мне как болельщику Арсенала осталось только верить и надеется на чудо и везение (но команде все равно спасибо за сезон, оч круто играли).
Ну если так, то ты можешь надеяться на равенство очков, ведь у вас разница забитых и пропущенных лучше
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Ну ему же нужны титулы, чтобы подтвердить своё величие, наверняка именно Гвардиола скоро станет самым титулованным тренером в истории
да ему осталось 1 чемпионство выиграть и он на 100% лучше Сафа становится, а значит и лучшим в истории
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