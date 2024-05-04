«Барсе» после ВАР дали пенальти за фол на Ямале на линии штрафной. Левандовски забил «Жироне»

«Барселона» реализовала пенальти в матче с «Жироной».

На 43-й минуте защитник хозяев , догоняя вингера , зацепил его ногу на линии штрафной площади, что привело к падению 16-летнего игрока.

Главный судья , ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый. Форвард «блауграны» вывел свою команду вперед – 2:1.

Изображение: кадр из трансляции