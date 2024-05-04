«Барсе» после ВАР дали пенальти за фол на Ямале на линии штрафной. Левандовски забил «Жироне»

Теги Барселона Ла Лига судьи Роберт Левандовски Жирона Алехандро Эрнандес Эрнандес видеоповторы Мигель Гутьеррес Ламин Ямаль Футбол

«Барселона» реализовала пенальти в матче с «Жироной».

На 43-й минуте защитник хозяев Мигель Гутьеррес, догоняя вингера Ламина Ямаля, зацепил его ногу на линии штрафной площади, что привело к падению 16-летнего игрока.

Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый. Форвард «блауграны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперед – 2:1.

Изображение: кадр из трансляции

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29 комментариев
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Ответ Nike of FW
Тут даже мадриское полубратсво согласится- пенальти был.
Типичный болельщик Барсы везде Реал приписывает
+28
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+18
Перспективная ветка, надо бы зайти попозже
+11
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Линия - часть штрафной
+4
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Типичный болельщик Барсы везде Реал приписывает
Так эти товарищи прописались на ветках Барсы, Месси и конечно Хави. Они все повылезают, когда будет какой-нибудь спорный эпизод в пользу Барсы или она проиграет, или Месси перестанет забивать или на любой новости про Хави.
+5
-3
+2
Ответ Nike of FW
Тут даже мадриское полубратсво согласится- пенальти был.
Сейчас придут Роман, Эрнандес Эрнандес, войд, Raul14 и расскажут, что никак Гутьеррес не касался ноги Ламина и вообще все куплено.
Хотя повторы были абсолютно четкие.
+15
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Типичный болельщик Барсы везде Реал приписывает
Вы, конечно, извините меня, но посмотрите все ветки, где судья принимает какое-то решение в пользу Барселоны: одними из первых на таких ветках появляются определенные пользователи, у которых в профиле стоит «Реал Мадрид» и пишут что «судья куплен» и тд.

О чем говорить, если некоторые такие пользователи даже после предыдущего матча с Валенсией писали, что судья куплен и удаление Мамардашвили было «левым» )
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Типичный болельщик Барсы везде Реал приписывает
Комментарий удален модератором
Ответ Кирилл
Сейчас придут Роман, Эрнандес Эрнандес, войд, Raul14 и расскажут, что никак Гутьеррес не касался ноги Ламина и вообще все куплено. Хотя повторы были абсолютно четкие.
Так этих даже полубратсво чурается .....
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Ответ Albert Mishiev
Комментарий удален модератором
Имей уважение к сопернику
+1
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Ответ Кирилл
Сейчас придут Роман, Эрнандес Эрнандес, войд, Raul14 и расскажут, что никак Гутьеррес не касался ноги Ламина и вообще все куплено. Хотя повторы были абсолютно четкие.
Всем уже плевать на битву каталонских середняков. Королевский клуб скоро официально оформит чемпионство и выйдет в финал ЛЧ
+4
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0
Ответ Кирилл
Вы, конечно, извините меня, но посмотрите все ветки, где судья принимает какое-то решение в пользу Барселоны: одними из первых на таких ветках появляются определенные пользователи, у которых в профиле стоит «Реал Мадрид» и пишут что «судья куплен» и тд. О чем говорить, если некоторые такие пользователи даже после предыдущего матча с Валенсией писали, что судья куплен и удаление Мамардашвили было «левым» )
А вы не обращайте внимания на таких и сами не уподобайтесь приматам вроде ригоберки или qwerty
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Ответ Инсаф Галиуллинн
Типичный болельщик Барсы везде Реал приписывает
Чекай ветку матча Жирона - Барса, там все ваши собрались прямо сейчас)
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Ответ Iamliam
Чекай ветку матча Жирона - Барса, там все ваши собрались прямо сейчас)
С удовольствием сделал бы это, если бы у меня было отрицательное айкью
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Ответ Tristan...
Ну они привыкли, что в ворота Реала за такие фолы не ставят. Поэтому они будут правы
Так Туров этак 8 назад подобный не поставили на Браиме Диазе… это чтоб получается то ?
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Ответ Nike of FW
Подожди сча Мадридский фронт тебе все объяснит ))) . Пока они с моим комментарием борются . Потом на тебя переклюячатся.
Да понятно что спортс накидывает просто такими заголовками
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
не вижу тебя на основной ветке, где Жирона шпилит кабинет)))
Зато я тебя вижу на всех ветках Барсы, маленький.
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