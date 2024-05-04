«Барсе» после ВАР дали пенальти за фол на Ямале на линии штрафной. Левандовски забил «Жироне»
«Барселона» реализовала пенальти в матче с «Жироной».
На 43-й минуте защитник хозяев Мигель Гутьеррес, догоняя вингера Ламина Ямаля, зацепил его ногу на линии штрафной площади, что привело к падению 16-летнего игрока.
Главный судья Алехандро Эрнандес Эрнандес, ознакомившись с видеоповтором, назначил одиннадцатиметровый. Форвард «блауграны» Роберт Левандовски вывел свою команду вперед – 2:1.
Изображение: кадр из трансляции
Хотя повторы были абсолютно четкие.
О чем говорить, если некоторые такие пользователи даже после предыдущего матча с Валенсией писали, что судья куплен и удаление Мамардашвили было «левым» )