👑 «Реал» стал чемпионом Испании – за 4 тура до конца сезона

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Жирона Футбол

«Реал» досрочно выиграл Ла Лигу.

Сегодня «Мадрид» разгромил «Кадис» (3:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании, а «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) на выезде.

После этого конкуренты потеряли шансы сместить команду Карло Анчелотти с первого места в таблице: у «Мадрида» 87 очков за 4 тура до конца турнира, у «Жироны» – 74, у «Барсы» – 73.

В последний раз «Реал» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне Ла Лигу выиграла «Барселона».

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136 комментариев
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Всех болельщиков Мадрида поздравляю с заслуженной победой в чемпионате! Прекрасный сезон команда проводит, надеюсь смогут завоевать еще один заветный 15-й трофей!

Кстати эта победа в чемпионате стало первой в карьере для Тчуамени, Гюлера, Беллингема и Рюдигера.
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-12
+222
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
ахахах 🧯🧯🧯🧯
+69
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+67
Как болельщик Барселоны поздравляю фанатов Реала с победой в чемпионате. Были лучше на протяжении всей дистанции. Молодцы!
+57
-4
+53
Ответ corazon blanco
Всех болельщиков Мадрида поздравляю с заслуженной победой в чемпионате! Прекрасный сезон команда проводит, надеюсь смогут завоевать еще один заветный 15-й трофей! Кстати эта победа в чемпионате стало первой в карьере для Тчуамени, Гюлера, Беллингема и Рюдигера.
Вас с чемпионством, заслужили в этом сезоне без каких-либо вопросов.

Надеюсь, в следующем сезоне вернемся и снова поборемся )
+51
-4
+47
Молодцы, заслужили. Столько травм, и всё равно справились. Поздравляю! 🥳
+51
-5
+46
Этот сезон Реала настоящий мастер-класс по тренерской работе от Анчелотти. После того, как летом ушел Бензема и равноценной замены Реал не взял казалось, что амбиции клуба на сезон не слишком высоки. Затем на долгое время из-за травм вылетели Милитао и Куртуа и дела Реала казались совсем плачевны. На фоне этого Барселона укрепилась Феликсом, Канселу и Гюндоганом, что выглядело очень серьезно. Но Анчелотти вообще без нытья взял и перестроил Реал так, что 20-летний Беллингем начал забивать в каждом матче, а оборона будто не заметила потерь. Впоследствии из-за травм вылетал Винисиус на длительный период, но атака все продолжала работать. В январе Реал потерял Алабу, а потом вообще остался без цз, но Анчелотти опять не ныл и продолжил побеждать. Итог: суперкубок, 3 победы в классико подряд и чемпионство в Ла Лиге. Помню в прошлом сезоне тут писали, что предыдущее чемпионство Реал взял из-за спада конкурентов, а потом пришел гений Хави и показал как надо тренировать.. Что интересно теперь скажут эти люди, когда Анчелотти по итогам сезона полностью деклассировал Хави по всем фронтам?
+48
-3
+45
С чемпионством Мадридисты
+37
-1
+36
Ответ corazon blanco
Всех болельщиков Мадрида поздравляю с заслуженной победой в чемпионате! Прекрасный сезон команда проводит, надеюсь смогут завоевать еще один заветный 15-й трофей! Кстати эта победа в чемпионате стало первой в карьере для Тчуамени, Гюлера, Беллингема и Рюдигера.
Анчелотти впервые двухкратный в чемпионатах
+29
-2
+27
Hala Madrid! Теперь идём на золотой дубль!
+27
-1
+26
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Почему болельщик арабского мешка так расстроен победе Королевского клуба?
+23
-1
+22
Всех причастных - с чемпионством!🥳🥳🥳 ЛУЧ-ШИ-Е!!! Лучший клуб Испании, официально! Пора бы вернуть корону и в Европе!👑
+24
-7
+17
Реал чемпион! Первый каталонский не подвел. Официально Жирона первый каталонский. А Реал лучшие! Поздравляем с заслуженной победой в чемпионате!
+19
-2
+17
Всех болельщиков Реала с заслуженным чемпионством!!! 36!!!
+19
-2
+17
Гениальный сезон. Анчелотти - топ.
+16
-4
+12
Ответ falkao2013
Как болельщик Барселоны поздравляю фанатов Реала с победой в чемпионате. Были лучше на протяжении всей дистанции. Молодцы!
🤝
+12
0
+12
Ответ falkao2013
Как болельщик Барселоны поздравляю фанатов Реала с победой в чемпионате. Были лучше на протяжении всей дистанции. Молодцы!
🤝
+8
0
+8
Даже не знаю, кто хоязин барсы, Реал или Жирона которая 8 забила)))
+10
-2
+8
Ответ Роман
Комментарий удален пользователем
У Ригобера слезы под золотым дождем
+7
0
+7
В начале сезона казалось что будет совсем плохо, когда почти вся оборона вылетела. Тем более, титул в том году отдали. Но, волшебный Реал не перестаёт удивлять и радовать.
Hala Madrid!
+6
0
+6
Ответ Rishat Ganiev
Анчелотти впервые двухкратный в чемпионатах
Да. Пошёл на второй круг в топ-5 😃
+6
0
+6
Хави: Если бы засчитали гол Хетафе, не было бы -14 , мы бы выиграли Ла Лигу!!
+10
-4
+6
Hala Madrid!
+5
0
+5
Hala Madrid!
+8
-3
+5
Ответ Бенисио Дель Пьеро
Этот сезон Реала настоящий мастер-класс по тренерской работе от Анчелотти. После того, как летом ушел Бензема и равноценной замены Реал не взял казалось, что амбиции клуба на сезон не слишком высоки. Затем на долгое время из-за травм вылетели Милитао и Куртуа и дела Реала казались совсем плачевны. На фоне этого Барселона укрепилась Феликсом, Канселу и Гюндоганом, что выглядело очень серьезно. Но Анчелотти вообще без нытья взял и перестроил Реал так, что 20-летний Беллингем начал забивать в каждом матче, а оборона будто не заметила потерь. Впоследствии из-за травм вылетал Винисиус на длительный период, но атака все продолжала работать. В январе Реал потерял Алабу, а потом вообще остался без цз, но Анчелотти опять не ныл и продолжил побеждать. Итог: суперкубок, 3 победы в классико подряд и чемпионство в Ла Лиге. Помню в прошлом сезоне тут писали, что предыдущее чемпионство Реал взял из-за спада конкурентов, а потом пришел гений Хави и показал как надо тренировать.. Что интересно теперь скажут эти люди, когда Анчелотти по итогам сезона полностью деклассировал Хави по всем фронтам?
чётко раскидал, ни добавить, ни убавить ☝️
Hala Madrid 🤍
+8
-3
+5
36
Гегемон ЛЛ)
+6
-1
+5
Ответ burn1ng
Комментарий скрыт
Представляю как Хави всю Испанию затопил бы слезами
Если бы у него Штеген вылетел до конца сезона,Араухо и Кунде тоже
И один чистый нападающий 34 летний Хоселу,а не Левандовски
+5
-1
+4
сегодня первый каталонский обыграв второго каталонского сделал подарок Мадриду
+5
-1
+4
Ответ vtsch4svws
Комментарий скрыт
Целый судейский комитет во главе с Негрейрой не смог помочь Барсе… стоит задуматься
+7
-3
+4
Ответ corazon blanco
Всех болельщиков Мадрида поздравляю с заслуженной победой в чемпионате! Прекрасный сезон команда проводит, надеюсь смогут завоевать еще один заветный 15-й трофей! Кстати эта победа в чемпионате стало первой в карьере для Тчуамени, Гюлера, Беллингема и Рюдигера.
Первое чемпионство выиграли так же Хоселу, Кепа и Фран Гарсия.
+4
0
+4
Спасибо первому клубу Каталонии за подарок Мадриду👍
+5
-1
+4
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