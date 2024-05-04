👑 «Реал» стал чемпионом Испании – за 4 тура до конца сезона

«Реал» досрочно выиграл Ла Лигу.

Сегодня «Мадрид» разгромил «Кадис» (3:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании, а «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) на выезде.

После этого конкуренты потеряли шансы сместить команду Карло Анчелотти с первого места в таблице: у «Мадрида» 87 очков за 4 тура до конца турнира, у «Жироны» – 74, у «Барсы» – 73.

В последний раз «Реал» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне Ла Лигу выиграла «Барселона».