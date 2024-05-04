👑 «Реал» стал чемпионом Испании – за 4 тура до конца сезона
«Реал» досрочно выиграл Ла Лигу.
Сегодня «Мадрид» разгромил «Кадис» (3:0) в матче 34-го тура чемпионата Испании, а «Барселона» проиграла «Жироне» (2:4) на выезде.
После этого конкуренты потеряли шансы сместить команду Карло Анчелотти с первого места в таблице: у «Мадрида» 87 очков за 4 тура до конца турнира, у «Жироны» – 74, у «Барсы» – 73.
В последний раз «Реал» становился чемпионом Испании в сезоне-2021/22. В прошлом сезоне Ла Лигу выиграла «Барселона».
Кстати эта победа в чемпионате стало первой в карьере для Тчуамени, Гюлера, Беллингема и Рюдигера.
Надеюсь, в следующем сезоне вернемся и снова поборемся )
Hala Madrid!
Hala Madrid 🤍
Гегемон ЛЛ)
Если бы у него Штеген вылетел до конца сезона,Араухо и Кунде тоже
И один чистый нападающий 34 летний Хоселу,а не Левандовски