Роналду прервал серию без голов из трех матчей – дважды забил «Аль-Халиджу» в Кубке короля Саудовской Аравии

Криштиану Роналду забил впервые за четыре матча.

Нападающий « » отметился дублем в матче 1/2 финала Кубок короля Саудовской Аравии против « » (3:0, второй тайм).

Португалец забил в первом тайме на 17-й минуте, открыв счет в игре, а на 57-й минуте забил свой второй гол.

Таким образом, прервал безголевую серию, которая продлилась три матча.

Ранее форвард не забил в играх против «Аль-Халиджа» (1:0), «Аль-Хилаля» (1:2) и «Дамака» (1:0).