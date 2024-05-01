Роналду прервал серию без голов из трех матчей – дважды забил «Аль-Халиджу» в Кубке короля Саудовской Аравии

Теги Криштиану Роналду высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Аль-Халидж Футбол

Криштиану Роналду забил впервые за четыре матча.

Нападающий «Аль-Насра» отметился дублем в матче 1/2 финала Кубок короля Саудовской Аравии против «Аль-Халиджа» (3:0, второй тайм).

Португалец забил в первом тайме на 17-й минуте, открыв счет в игре, а на 57-й минуте забил свой второй гол.

Таким образом, Криштиану Роналду прервал безголевую серию, которая продлилась три матча.

Ранее форвард не забил в играх против «Аль-Халиджа» (1:0), «Аль-Хилаля» (1:2) и «Дамака» (1:0).

30 комментариев
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Ответ Leon Petov
Великий. После этого ещё дал пробить пенальти Мане (хейтеры в недоумении)
Он и Бруну давал пробить, но тот запорол оба пенальти с Астон Виллой и Арсеналом

С Арсеналом Бруну запорол решающий пенальти при счёте 2:1, из-за которого МЮ не попал в ЛЧ (а виноватым снова сделали КриРо)
+36
-16
+20
В смысле три матча без голов? Уралу и Оренбургу в последних двух забивал.
+17
-1
+16
Ответ Master Legend
Он и Бруну давал пробить, но тот запорол оба пенальти с Астон Виллой и Арсеналом С Арсеналом Бруну запорол решающий пенальти при счёте 2:1, из-за которого МЮ не попал в ЛЧ (а виноватым снова сделали КриРо)
Но только меси отдаёт пенальти партнёрам) .
+19
-12
+7
886+251 по гол+пас (не знаю почему пишут 250, ассист с Хорватией на ЧЕ 2016 УЕФА официально засчитывает)

Просто трудяга, 1 мая - его личный праздник👍✨

До Грётцки вроде 8 голов осталось?
+29
-24
+5
Великий. После этого ещё дал пробить пенальти Мане (хейтеры в недоумении)
+18
-15
+3
BOTEKS 😁
+2
0
+2
Хороший гол, хоть и в пустые
+9
-7
+2
Ответ Вальдано
ЧМ снится тебе и Геше.. Поэтому и реагирует шарфами Хиляля на крики : Месси, Месси!.. Вот это настоящий ребенок.. Не учи меня что писать .. Без сопливых разберусь . Хе .
Ты и дальше наяривай на своего пешего и на чм, хотя тут она вообще не к месту)
+1
0
+1
Неожиданности не произошло, ждем финал. Криша с очередной победой и очередным дублем!
+1
0
+1
Ответ Вальдано
Геша "мстит" за ЧМ.. А-ха-ха-ха.. 😀😂
Где ты увидел ЧМ? 2 года прошло мужик, а ты как маленький ребёнок впихываешь свой чм в куда попало
+3
-2
+1
Ответ Japonskiy Magnitofon
В смысле три матча без голов? Уралу и Оренбургу в последних двух забивал.
В апреле Роналду забил 3 мяча. Ростовский Роналдо 4. Надо догонять. 😊
+2
-1
+1
Ответ Master Legend
Комментарий скрыт
Это с угла вратарской не было шансов забить? https://www.youtube.com/watch?v=g_PaoUQ8Mt0&t=606s Смотреть с 10:00. Беллингем примерно из такой позиции забил в последнем класико.
+5
-5
0
Ответ Jaska_1324
Где ты увидел ЧМ? 2 года прошло мужик, а ты как маленький ребёнок впихываешь свой чм в куда попало
ЧМ снится тебе и Геше.. Поэтому и реагирует шарфами Хиляля на крики : Месси, Месси!.. Вот это настоящий ребенок.. Не учи меня что писать .. Без сопливых разберусь . Хе .
0
0
0
Ответ Master Legend
Он и Бруну давал пробить, но тот запорол оба пенальти с Астон Виллой и Арсеналом С Арсеналом Бруну запорол решающий пенальти при счёте 2:1, из-за которого МЮ не попал в ЛЧ (а виноватым снова сделали КриРо)
Как же вы правы
+2
-2
0
Ответ Master Legend
886+251 по гол+пас (не знаю почему пишут 250, ассист с Хорватией на ЧЕ 2016 УЕФА официально засчитывает) Просто трудяга, 1 мая - его личный праздник👍✨ До Грётцки вроде 8 голов осталось?
Opta-ассист: последнее касание или пас, приводящее к тому, что получатель мяча забивает гол.

"Transfermarkt, с другой стороны, гораздо более свободен в определении результативных передач; они считают отраженные передачи, отраженные удары, заработанные пенальти и передачи на автогол, однако они, по-видимому, очень непоследовательны в учёте этих ассистов, и поэтому в их данных имеется много расхождений."

По трансфермаркту у Роналду 315 ассистов, включая и отскок мяча с Хорватией. Opta-ассистов - 250.

https://www.messivsronaldo.app/detailed-stats/opta-assists/
+6
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Даже специальный кубок придумали, чтобы Рон кому-то забил?
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Красава, Криш
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