Роналду прервал серию без голов из трех матчей – дважды забил «Аль-Халиджу» в Кубке короля Саудовской Аравии
Криштиану Роналду забил впервые за четыре матча.
Нападающий «Аль-Насра» отметился дублем в матче 1/2 финала Кубок короля Саудовской Аравии против «Аль-Халиджа» (3:0, второй тайм).
Португалец забил в первом тайме на 17-й минуте, открыв счет в игре, а на 57-й минуте забил свой второй гол.
Таким образом, Криштиану Роналду прервал безголевую серию, которая продлилась три матча.
Ранее форвард не забил в играх против «Аль-Халиджа» (1:0), «Аль-Хилаля» (1:2) и «Дамака» (1:0).
С Арсеналом Бруну запорол решающий пенальти при счёте 2:1, из-за которого МЮ не попал в ЛЧ (а виноватым снова сделали КриРо)
Просто трудяга, 1 мая - его личный праздник👍✨
До Грётцки вроде 8 голов осталось?
"Transfermarkt, с другой стороны, гораздо более свободен в определении результативных передач; они считают отраженные передачи, отраженные удары, заработанные пенальти и передачи на автогол, однако они, по-видимому, очень непоследовательны в учёте этих ассистов, и поэтому в их данных имеется много расхождений."
По трансфермаркту у Роналду 315 ассистов, включая и отскок мяча с Хорватией. Opta-ассистов - 250.
https://www.messivsronaldo.app/detailed-stats/opta-assists/