Рюдигер поставил Роналду на 1-е место в списке величайших игроков в истории «Реала». Криштиану прокомментировал: «👏👏👏»

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Антонио Рюдигер назвал Криштиану Роналду величайшим игроком в истории «Реала».

Защитник мадридского клуба назвал пятерку величайших футболистов, выступавших в составе «Реала». Он поставил Криштиану Роналду на первое место, Зинедина Зидана – на второе, третью строчку отдал Раулю, четвертую – Серхио Рамосу, пятую – Роналдо.

Португалец отреагировал на выбор Рюдигера, оставив комментарий с тремя эмодзи аплодисментов (👏👏👏) в социальной сети. 

48 комментариев
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Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
438 игр 450 голов, 4 ЛЧ, 4 ЗМ и 3 золотые бутсы.
+81
-7
+74
Ну тут по факту Роналду лучший в истории Реала.
+49
-10
+39
Ну, по факту! Переоценить вклад Роналду в успехи «Мадрида» невозможно. Символ одной из самых успешных эпох в истории клуба!
+46
-12
+34
Ответ Yobo
438 игр 450 голов, 4 ЛЧ, 4 ЗМ и 3 золотые бутсы.
Опять смотрю Ригоберка потешит народ своим скудоумием😁
+10
-1
+9
Ответ Peter Parker
Лично мое мнение, это Рауль. Я из-за него и Реалу симпатизировал и Испании. Когда ушел из команды, сразу как-то и к клубу охладел. А вообще, это вкусовщина, каждый выберет своего игрока, да и есть из кого выбрать
Не знаю настает мнения и вкуса, ну Роналду действительно самый сильный игрок в истории Реала, ну и бомбардир с большим отрывом от всех
+9
-1
+8
Ответ Шурум-Бурум
Интересно, а Рюдигеру знакомы имена: Ди Стефано, Рауль, Касильяс?
"третью строчку отдал Раулю"
+7
-1
+6
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Ты придерживаешься принципа "если позориться, до конца"?
+6
0
+6
Рюдигер самый красивый теперь 😅
+8
-3
+5
👏👏👏👏👏👏👏
+4
0
+4
Ответ angry horse
Опять смотрю Ригоберка потешит народ своим скудоумием😁
Тоже заметил 🤣 что то ригоберг появился в спортс 🤣 он будет существовать до 8 го мая , а после выхода в финал реала сново потеряется на пару недель🤣
+3
0
+3
Ди Стефано: "А вот сейчас обидно, даже в топ-5 не включил"
+2
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Для такой команды может быть и лучший
+1
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Зубастик мой любимый игрок за всю историю и его я лучшим вообще считаю. Но, в составах Реала были люди, сделавшие куда больший вклад. Ди Стефано или Кроос+Модрич как комбо.
А, если просто самые громкие имена, игравшие в клубе, тогда можно и повыше поставить.
+1
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Ответ Я знаю
Роналду мог бы и словами поблагодарить.
Он дар речи и письменности потерял)
+1
0
+1
Ответ rigobersong
Комментарий скрыт
Тебе промес отсыпал? Или бухаешь?
+1
0
+1
Ответ Pato07
Гути лишний
Гути - недооценён. Непризнанный художник. Игрок был невероятно талантлив, и часто показывал магию на поле, особенно в качестве и тонкости паса
+1
0
+1
Роналду мог бы и словами поблагодарить.
+1
-1
0
Вот бы ригоберку с рюдигером захлестать 😂😂😂😂😂
+2
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Ответ Po onhyck Regards
Не думаю что на нашем любимом сайте многие видели игру Пушкаша и Ди Стефано. Некоторые, как например я, застали Фигу , Зидана и остальных галактикос. Это уже 20+ лет футбольного боления.
а как же Рауль Касильяс. много ещё могу перечислить
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Ответ Joe Barbar
Слишком перехваливают Рона, это в основном поклонение которые стали болеть за Реал последние 10-15 лет, они и не знают других великих легенд Реала , да и их игры не видели.
Не думаю что на нашем любимом сайте многие видели игру Пушкаша и Ди Стефано.
Некоторые, как например я, застали Фигу , Зидана и остальных галактикос. Это уже 20+ лет футбольного боления.
+1
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0
Ответ Зелим06
Не знаю настает мнения и вкуса, ну Роналду действительно самый сильный игрок в истории Реала, ну и бомбардир с большим отрывом от всех
Скорее всего так. Но Кросса и Модрича я бы тоже не списывал в этом вопросе, эти двое продолжают тащить Реал после ухода Рамоса и КР, тащили с Бензема и теперь уже с новой порослью.
Или Икер, не менее достойная личность, в каком-то смысле Роналду от мира вратарей.
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И лучший игрок в истории Аль-Насра.
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Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Тоже заметил 🤣 что то ригоберг появился в спортс 🤣 он будет существовать до 8 го мая , а после выхода в финал реала сново потеряется на пару недель🤣
Потом придумает очередную отмазку почему потерялся. То кот рожает, то самогон сам себя гнать не можем и прочие причины.
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Криш великий конечно, но по моему его слишком возвышают его персональные болельщики, а из за чего, если Мадрид и без его 450 голов может побеждать в ЛЧ?
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Ждём ответку от Араухо. Кого же он поставит
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Где Пушкаш?
По опросу МФФИИС занимает 6-е место среди лучших футболистов мира XX века. Занимает 7-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer. Занимает 6-е место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo. Занимает 7-е место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии журнала Placar. Занимает 7 место среди лучших игроков XX века по версии France Football.
Чемпион Примеры (5): 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65
Обладатель Кубка Испании: 1961/62
Обладатель Кубка европейских чемпионов (3): 1958/59, 1959/60, 1965/66
Обладатель Межконтинентального кубка: 1960
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Все из детства. Йерро, Мичел, Гути
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касильяс, йерро, буатрагеньо, это что застал и видел.
ну можно карлоса, санчиса добавить.
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