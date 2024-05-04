Рюдигер поставил Роналду на 1-е место в списке величайших игроков в истории «Реала». Криштиану прокомментировал: «👏👏👏»
Антонио Рюдигер назвал Криштиану Роналду величайшим игроком в истории «Реала».
Защитник мадридского клуба назвал пятерку величайших футболистов, выступавших в составе «Реала». Он поставил Криштиану Роналду на первое место, Зинедина Зидана – на второе, третью строчку отдал Раулю, четвертую – Серхио Рамосу, пятую – Роналдо.
Португалец отреагировал на выбор Рюдигера, оставив комментарий с тремя эмодзи аплодисментов (👏👏👏) в социальной сети.
А, если просто самые громкие имена, игравшие в клубе, тогда можно и повыше поставить.
Некоторые, как например я, застали Фигу , Зидана и остальных галактикос. Это уже 20+ лет футбольного боления.
Или Икер, не менее достойная личность, в каком-то смысле Роналду от мира вратарей.
По опросу МФФИИС занимает 6-е место среди лучших футболистов мира XX века. Занимает 7-е место среди лучших игроков XX века по версии журнала World Soccer. Занимает 6-е место среди лучших игроков XX века по версии Guerin Sportivo. Занимает 7-е место среди лучших игроков за всю историю футбола по версии журнала Placar. Занимает 7 место среди лучших игроков XX века по версии France Football.
Чемпион Примеры (5): 1960/61, 1961/62, 1962/63, 1963/64, 1964/65
Обладатель Кубка Испании: 1961/62
Обладатель Кубка европейских чемпионов (3): 1958/59, 1959/60, 1965/66
Обладатель Межконтинентального кубка: 1960
ну можно карлоса, санчиса добавить.