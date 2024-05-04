Рюдигер поставил Роналду на 1-е место в списке величайших игроков в истории «Реала». Криштиану прокомментировал: «👏👏👏»

Антонио Рюдигер назвал Криштиану Роналду величайшим игроком в истории «Реала».

Защитник мадридского клуба назвал пятерку величайших футболистов, выступавших в составе « ». Он поставил на первое место, – на второе, третью строчку отдал Раулю, четвертую – , пятую – .

Португалец отреагировал на выбор Рюдигера, оставив комментарий с тремя эмодзи аплодисментов (👏👏👏) в социальной сети.