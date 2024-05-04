Беллингем с 18 голами идет 2-м в списке бомбардиров Ла Лиги, отставая от Довбика на 1 мяч. Ни один хавбек «Реала» не забивал больше в первый год

Джуд Беллингем приблизился к Артему Довбику в списке бомбардиров Ла Лиги.

Хавбек поразил ворота « » на 68-й минуте матча 34-го тура.

Теперь на счету англичанина 18 голов в чемпионате . До Довбика из «Жироны», возглавляющего рейтинг бомбардиров, остается 1 мяч.

стал первым полузащитником «Реала», отметившимся 18 голами в Примере в первый год в клубе. Он побил рекорд дель Соля (17 в сезоне-1960/61).

Лучшим же полузащитником-бомбардиром « » в отдельно взятом чемпионате был Фернандо Йерро (1991/92, 21 гол).