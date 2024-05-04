Беллингем с 18 голами идет 2-м в списке бомбардиров Ла Лиги, отставая от Довбика на 1 мяч. Ни один хавбек «Реала» не забивал больше в первый год

Теги Реал Мадрид Ла Лига Кадис Фернандо Йерро рекорды Жирона Артем Довбик Джуд Беллингем Луис дель Соль Футбол

Джуд Беллингем приблизился к Артему Довбику в списке бомбардиров Ла Лиги.

Хавбек поразил ворота «Кадиса» на 68-й минуте матча 34-го тура.

Теперь на счету англичанина 18 голов в чемпионате Испании. До Довбика из «Жироны», возглавляющего рейтинг бомбардиров, остается 1 мяч.

Беллингем стал первым полузащитником «Реала», отметившимся 18 голами в Примере в первый год в клубе. Он побил рекорд Луиса дель Соля (17 в сезоне-1960/61).

Лучшим же полузащитником-бомбардиром «Реала» в отдельно взятом чемпионате был Фернандо Йерро (1991/92, 21 гол).

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25 комментариев
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цифры Йерро удивительны, с учетом того, что я застал его в конце карьеры уже в обороне
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Феноменальный сезон. Бывший центральный полузащитник.
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И это в 20 лет. Очень зрелый и не только как игрок
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А теперь представьте Винисиус- Мбаппе - Родриго и пониже их Джуд. И если они сыграются и начнут показывать свой лучший футбол.
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Пока Реал побеждает идёт к трофей а чапи до сих пор ждёт когда Реал теряет очков 🤣🤣
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Папа Карло гений. Разглядел в центральном полузащитнике ещё больший атакующий потенциал. И сделал его атакующим полузащитником, поставив его на вершину ромба. Если так пойдёт, то станет в один ряд с Зиданом и Кака по величию. И даже превзойдёт. Бриллиант.
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Сине-гранатовые вошли в комменты с тонной минусов))) Я бы тоже был в подавленном настроении, зная, что сегодня возможно последний день в статусе действующего чемпиона )))
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Ответ mc-manaman
А Рон?
Рон вингера играл в реале
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Ответ Кирилл Голивец
цифры Йерро удивительны, с учетом того, что я застал его в конце карьеры уже в обороне
Он пенальтистом был если я не ошибаюсь и не плохо бил штрафные
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Ответ Кирилл Голивец
цифры Йерро удивительны, с учетом того, что я застал его в конце карьеры уже в обороне
Я тоже - и лишь несколько лет назад узнал, что он бОльшую часть своих голов забил, как полузащитник - он ведь защитником (и капитаном) смотрелся очень органично :)

ОТ: Тчуамени в конце осени говорил, что отыграет один матч в защите и больше никогда не будет это делать :)))
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Ответ Оливер Кан пускает в домик от Карлоса
Комментарий удален модератором
Комментарий удален модератором
Ответ AvluvRhoadesLeal
А теперь представьте Винисиус- Мбаппе - Родриго и пониже их Джуд. И если они сыграются и начнут показывать свой лучший футбол.
А на замену Гюлер и Браим на уставших сопов с флангов
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Ответ AvluvRhoadesLeal
А теперь представьте Винисиус- Мбаппе - Родриго и пониже их Джуд. И если они сыграются и начнут показывать свой лучший футбол.
В запасе не менее восхитительный Браим
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Ответ Кирилл Голивец
цифры Йерро удивительны, с учетом того, что я застал его в конце карьеры уже в обороне
Он и за сборную в районе 30 положил
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Йерро удивляет конечно: 21 гол за сезон для опорника/защитника просто космос...
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Комментарий удален модератором
Но сдал в последнее время
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Забавно будет, если Левандовски выиграет пичичи.
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Надо бы Джуду брать ЗБ Примеры
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На 1 мяча
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