«Шеффилд» пропустил 100 голов в АПЛ. В высшей лиге Англии в сезоне с 38 турами такое случилось впервые с 1909-го
«Шеффилд» пропустил 100 голов в Премьер-лиге.
В 36-м туре АПЛ «клинки» дома уступили «Форест» (1:3).
«Шеффилд» стал первой командой, пропустившей 100 голов в чемпионате Англии в сезоне с 38 турами, после «Лестера» в сезоне-1908-09 (102 гола).
«Шеффилд» пропустил 92 гола в сезоне АПЛ. Это худший результат в лиге при 38 турах
Побьют рекорд на все времена.
Впереди Эвертон и Ттх, надо рекорд закреплять за собой на следующие 100 лет вперед