«Шеффилд» пропустил 100 голов в АПЛ. В высшей лиге Англии в сезоне с 38 турами такое случилось впервые с 1909-го

«Шеффилд» пропустил 100 голов в Премьер-лиге.

В 36-м туре АПЛ «клинки» дома уступили « » (1:3).

« » стал первой командой, пропустившей 100 голов в чемпионате Англии в сезоне с 38 турами, после « » в сезоне-1908-09 (102 гола).

«Шеффилд» пропустил 92 гола в сезоне АПЛ. Это худший результат в лиге при 38 турах