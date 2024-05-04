«Шеффилд» пропустил 100 голов в АПЛ. В высшей лиге Англии в сезоне с 38 турами такое случилось впервые с 1909-го

Теги Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия Ноттингем Форест Лестер рекорды Футбол

«Шеффилд» пропустил 100 голов в Премьер-лиге.

В 36-м туре АПЛ «клинки» дома уступили «Форест» (1:3).

«Шеффилд» стал первой командой, пропустившей 100 голов в чемпионате Англии в сезоне с 38 турами, после «Лестера» в сезоне-1908-09 (102 гола).

«Шеффилд» пропустил 92 гола в сезоне АПЛ. Это худший результат в лиге при 38 турах

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13 комментариев
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Тен Хага надо в Шеффилд, он как раз очень любит рекорды ставить
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Красивая цифра, надо им больше не пропускать, чтобы ее не испортить.
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Ответ олдовый манк
Тен Хага надо в Шеффилд, он как раз очень любит рекорды ставить
У него и в Манчестере неплохо получается
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С юбилеем!
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Вписали своё имя в историю АПЛ, но есть нюанс)
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Пропустят ещё два.
Побьют рекорд на все времена.
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Надеюсь три днища вылетят Лутон,Бернли,и Шеффилд три деревянные команды Аля Норвичи
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Что такое не везёт, и как с этим бороться
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35-100 за 36 матчей, красиво !

Впереди Эвертон и Ттх, надо рекорд закреплять за собой на следующие 100 лет вперед
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Тен Хагу есть к чему стремиться
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Они там без защитников играют? )
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Драная команда.
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Ответ evgeny.pavlyu4encko
Надеюсь три днища вылетят Лутон,Бернли,и Шеффилд три деревянные команды Аля Норвичи
Вернутся Лестер, Ипсвич третьим будет Лидс либо Саутгемптон. Хуже не будет
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