«Шеффилд» пропустил 92 гола в сезоне АПЛ. Это худший результат в лиге при 38 турах

«Шеффилд» установил рекорд по количеству пропущенных мячей в одном сезоне АПЛ.

В 29-м туре « » в гостях уступил « » (2:4).

В текущем сезоне «клинки» пропустили уже 92 гола в Премьер-лиге, что является худшим показателем в истории турнира с того момента, как он начался разыгрываться в 38 туров (с сезона-1995/96).

« » идет на последнем месте с 16 очками, отставая от зоны сохранения прописки в на 10 очков за 4 тура до конца.