«Шеффилд» пропустил 92 гола в сезоне АПЛ. Это худший результат в лиге при 38 турах
«Шеффилд» установил рекорд по количеству пропущенных мячей в одном сезоне АПЛ.
В 29-м туре «Шеффилд» в гостях уступил «МЮ» (2:4).
В текущем сезоне «клинки» пропустили уже 92 гола в Премьер-лиге, что является худшим показателем в истории турнира с того момента, как он начался разыгрываться в 38 туров (с сезона-1995/96).
«Шеффилд» идет на последнем месте с 16 очками, отставая от зоны сохранения прописки в АПЛ на 10 очков за 4 тура до конца.
И самое печальное, что они вот вылетят сейчас, а через год опять вернутся.