«Шеффилд» пропустил 92 гола в сезоне АПЛ. Это худший результат в лиге при 38 турах

Теги Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед премьер-лига Англия рекорды Футбол

«Шеффилд» установил рекорд по количеству пропущенных мячей в одном сезоне АПЛ.

В 29-м туре «Шеффилд» в гостях уступил «МЮ» (2:4).

В текущем сезоне «клинки» пропустили уже 92 гола в Премьер-лиге, что является худшим показателем в истории турнира с того момента, как он начался разыгрываться в 38 туров (с сезона-1995/96).

«Шеффилд» идет на последнем месте с 16 очками, отставая от зоны сохранения прописки в АПЛ на 10 очков за 4 тура до конца.

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5 комментариев
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33 забитых, 92 пропущенных. То есть 1 гол забивают, 3 пропускают
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Ответ Today I feel Qatari
А МЮ сегодня прям хорошо по Траффорду погоняли. Дерби Каунти в свое время вылетал намного более печально
Погоняли? Ты игру-то смотрел, клоун, или лишь бы ляпнуть? Три раза к воротам подошли, два из которых забили не без помощи некоторых лиц. 28% владения, погоняли так погоняли
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Интрига осталась одна - до сотки добьют или нет, чтоб закрепить рекорд трёхзначным количеством пропущенных, такого вроде ещё не было в топ-лигах в 21 веке, хотя в веке прошлом бывали команды в европейских чемпионатах, пропускавшие больше 100 голов за сезон.
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Ответ Я всех их сделал
Интрига осталась одна - до сотки добьют или нет, чтоб закрепить рекорд трёхзначным количеством пропущенных, такого вроде ещё не было в топ-лигах в 21 веке, хотя в веке прошлом бывали команды в европейских чемпионатах, пропускавшие больше 100 голов за сезон.
Добьют, почему нет.
И самое печальное, что они вот вылетят сейчас, а через год опять вернутся.
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