Костакурта о Чалханоглу: «Сильнейший реджиста Европы после Родри. Он расцвел в «Интере»

Алессандро Костакурта поделился впечатлениями от игры «Интера» в этом сезоне.

« » можно только похлопать: невероятная организация игры, проделана большая работа. Скажем честно, в этом году было приятно смотреть на «Интер», на их движение на поле.

Чалханоглу расцвел в новой обстановке, как Эдгар Давидс, который выстрелил в «Юве» после неудач в « ».

Сейчас Чалханоглу – сильнейший реджиста Европы после », – сказал бывший защитник «Милана» .

Чалханоглу считает себя лучшим реджистой мира: «Я забиваю, а другие нет. Родри – 2-й, Кроос – 3-й, Киммих – 4-й, Энцо – 5-й»