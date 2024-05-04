Костакурта о Чалханоглу: «Сильнейший реджиста Европы после Родри. Он расцвел в «Интере»

Теги Интер Алессандро Костакурта Манчестер Сити серия А Италия Эдгар Давидс Хакан Чалханоглу Родри Футбол

Алессандро Костакурта поделился впечатлениями от игры «Интера» в этом сезоне.

«Интеру» можно только похлопать: невероятная организация игры, проделана большая работа. Скажем честно, в этом году было приятно смотреть на «Интер», на их движение на поле.

Чалханоглу расцвел в новой обстановке, как Эдгар Давидс, который выстрелил в «Юве» после неудач в «Милане».

Сейчас Чалханоглу – сильнейший реджиста Европы после Родри», – сказал бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта.

Чалханоглу считает себя лучшим реджистой мира: «Я забиваю, а другие нет. Родри – 2-й, Кроос – 3-й, Киммих – 4-й, Энцо – 5-й»

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5 комментариев
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есть сильнее реджисты:
Родри, Кроос, Модрич, Гундобад, Энцо, Макаллистер и многие другие
+6
-3
+3
Ушел из середняка и перешел в топ клуб
+7
-5
+2
уже была статистика, где хакан был слабейшим из топ реджист
+2
0
+2
Не люблю таких сравнений, и не понимаю их. Есть отличный игрок Родри, замечательно исполняющий свои задачи. Есть такой же замечательный Чалханоглу. Но как их можно сравнивать? Они играют даже не в одной лиге, чтобы тур за туром сопоставлять их игру с одними и теми же соперниками. Формально и субъективно.
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