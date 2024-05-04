Костакурта о Чалханоглу: «Сильнейший реджиста Европы после Родри. Он расцвел в «Интере»
Алессандро Костакурта поделился впечатлениями от игры «Интера» в этом сезоне.
«Интеру» можно только похлопать: невероятная организация игры, проделана большая работа. Скажем честно, в этом году было приятно смотреть на «Интер», на их движение на поле.
Чалханоглу расцвел в новой обстановке, как Эдгар Давидс, который выстрелил в «Юве» после неудач в «Милане».
Сейчас Чалханоглу – сильнейший реджиста Европы после Родри», – сказал бывший защитник «Милана» Алессандро Костакурта.
Чалханоглу считает себя лучшим реджистой мира: «Я забиваю, а другие нет. Родри – 2-й, Кроос – 3-й, Киммих – 4-й, Энцо – 5-й»
Родри, Кроос, Модрич, Гундобад, Энцо, Макаллистер и многие другие