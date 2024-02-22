Чалханоглу считает себя лучшим реджистой мира: «Я забиваю, а другие нет. Родри – 2-й, Кроос – 3-й, Киммих – 4-й, Энцо – 5-й»

Теги Бавария Интер Челси Манчестер Сити Реал Мадрид серия А Италия рейтинги Тони Кроос Хакан Чалханоглу Йозуа Киммих Родри Энцо Фернандес Футбол

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу считает себя лучшим реджистой мира.

Турецкий футболист поставил себя выше других известных опорных полузащитников, выполняющих функции плеймейкера.

– Несколько месяцев назад я сказал, что вхожу в число лучших реджист, но никто мне не поверил. Но я всегда верю в себя, знаю свои качества и никого не боюсь.

– Сейчас я назову пять реджист, включая вас, а вам надо будет расставить их по местам. Куда поставите Крооса?

– Третье место.

– Энцо Фернандес?

– Пятый.

Родри?

– Второй.

– Киммих?

– Четвертый.

– Чалханоглу?

– Первый.

– Почему вы считаете, что вы сейчас лучший на этой позиции?

– Потому что я забиваю, а другие нет. Если вы посмотрите, я забиваю не с близкого расстояния, а метров с 25-30 или со штрафного. Это трудное дело.

Кроме того, остальные хороши в управлении игрой, но я не люблю делать пасы на пять метров. Я всегда в поиске ключевого паса, в поисках увеличения шанса на гол. Пас влево или вправо мне не поможет, – заявил Чалханоглу в беседе с DAZN.

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57 комментариев
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Чалханоглу и в подметки Кроосу не годится
+66
-9
+57
Родри забивает важные мячи в важных матчах, а Чалханоглу нет:)
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+18
9 голов, 7 с пенальти. Понял. Знаю опорника, который забил больше.
+17
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+15
Ответ razoblachitel
Чалханоглу и в подметки Кроосу не годится
Я думаю он понимает, что большинство людей не разделит его мнение)) поэтому вначале текста он упомянул, что для него важно верить в себя)) есть такие люди, не отличаются скромностью, им важно верить что они номер 1, даже если есть объективно кто-то лучше, им внутри важно верить, что лучшие именно они))
+16
-3
+13
Самый забивной реджиста Камбьяссо.
+10
-2
+8
Хакан Чалханоглу Голы 9, з пенальти 7
Ясно
+7
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Хакан решил поиграть в Златана, не иначе))

Забивать основную массу голов с пенальти и рассказывать про бомбардские качества - довольно смешно

Лучше этот лучший пускай вспомнит, как поехал за чемпионством в Интер - до сих пор не взял 😂

И как позорно отвернулся при ударе Родри в финале ЛЧ, тот и пробил не сильно, а этот голову убрал, оставив пятую точку
+5
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+5
Ответ Cearvm
Ставить себя выше Родри, Крооса и Киммиха - очень смелой заявление. Вообще Чалханоглу очень много играл в атакующих ролях, поэтому его голевые навыки вряд ли удивляют.
Киммих уже года 2-3 играет плохо
+7
-2
+5
Чулхан всегда был клоуном, это не новость
+10
-6
+4
Ответ deadjoker
Самый забивной был тихоновецкий
Тогда уж Вернблум
+3
0
+3
Он почти все мячи с пенок забил
+4
-1
+3
Ставить себя выше Родри, Крооса и Киммиха - очень смелой заявление. Вообще Чалханоглу очень много играл в атакующих ролях, поэтому его голевые навыки вряд ли удивляют.
+4
-2
+2
Он что, головой ударился?
За Барселону болею, всегда завидовал Реалу в класико, какой же невероятного уровня игрок Кроос. Его смело в рейтинг одного из лучших полузащитников за последние лет 20 можно ставить.
С пенальти забил 7 из 9 голов Хакан, корона выросла, это глупо честно говоря.
Лично моё мнение
+2
0
+2
Ответ razoblachitel
Чалханоглу и в подметки Кроосу не годится
В плане голов, как и говорит Хакан, Кроос хуже.
+11
-10
+1
Ответ гилберт
Самый забивной реджиста Камбьяссо.
Самый забивной был тихоновецкий
+4
-3
+1
Ответ SpilightTwarkle
В плане голов, как и говорит Хакан, Кроос хуже.
9 голов 7 пенальти. Мб в переводе штрафные с пенальти перепутали? Забивает, лучший в мире. Был бы лучшим, в Милане или Интере не играл бы, при всем уважении к великим клубам. За амбициями и деньгами едут в Англию и Испанию по известным адресам.
+2
-1
+1
Раньше были защитники, полузащитники и нападающие. Потом стали появляться такие понятия, как атакующий полузащитник, опорный полузащитник, ложна девятка, маэстро десятка) Сейчас же вообще на поле находятся реджисты, латерали, либеро и прочие бокс-ту-боксы. Понабрали маркетологов в футбол 😅
+1
0
+1
Ок, а как будет называться позиция Беллингема на итальянском? Кажется схожая позиция и голы точно лучше Хакана забивает
+1
0
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Чалханогоу - крутейший футболист. В других чемпионатах есть игроки постильнее, но в Италии Хакан лучший на своей позиции
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-6
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А Реджиста должен забивать?))
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0
Ответ Joey Ramone
Ещё после вчерашнего матча было видно что ему нужно отдохнуть. Надеюсь с Лечче выйдет Фраттези. Хакан мега крут, но Кроос есть Кроос.
Кроос на пенсию скоро уйдет, он сам заявлял. А за сборную Германии Кроос вообще уже играет от слова никак, также как и мертвый Киммих.
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Ответ Алексей Игоревич
Хакан решил поиграть в Златана, не иначе)) Забивать основную массу голов с пенальти и рассказывать про бомбардские качества - довольно смешно Лучше этот лучший пускай вспомнит, как поехал за чемпионством в Интер - до сих пор не взял 😂 И как позорно отвернулся при ударе Родри в финале ЛЧ, тот и пробил не сильно, а этот голову убрал, оставив пятую точку
Ну в этом году Италию он выиграет. И в топ 5реджиста он входит.
+1
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Ответ Ярый член
ахаха давно ли турков за людей начали считать тот же немытый азиат
Сам чьих будешь?
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Ответ Gaizka Mendieta Zabala
Де Брюйне такой - а ну да, пошел я нафиг.
Де Бройне не опорник.
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Ответ Jean-Paul B
Комментарий удален пользователем
я с головой дружу, чтобы в проруби прыгать.
а вот Чулхану бы корону на голове не помешало поправить. лопатой, желательно))
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Ответ Любезный Коссутий
Чулхан всегда был клоуном, это не новость
Комментарий удален пользователем
Ответ Zahur Arslan
А как вам Мхитарян?
Мхитарян очень качественный игрок, и, судя по всему, довольно скромный человек, в отличие от этого расфуфыренного павлина
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Ответ Любезный Коссутий
так выглядел Чулхан, в свой первый сезон, после перехода в Интер, в который он пошел, чтобы "стать чемпионом" https://ibb.co/vmTyLLj я уже думал, что картинка устарела, и можно удалять, но этот гиждыллах, опять порадовал своей неадекватностью, так что, пожалуй, пока сохраню.
А как вам Мхитарян?
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Ответ rigobersong
Один из лучших, красиво он конечно глорам милана своей турецкой флейтой поводил:)) Шмальдини зажал пару тысяч Хакану и вынудил покинуть клуб, зато пропихнул своего сына и выписал ему зарплату в лям:))
так выглядел Чулхан, в свой первый сезон, после перехода в Интер, в который он пошел, чтобы "стать чемпионом"

https://ibb.co/vmTyLLj

я уже думал, что картинка устарела, и можно удалять, но этот гиждыллах, опять порадовал своей неадекватностью, так что, пожалуй, пока сохраню.
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Пиндец. Турок зазнался
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