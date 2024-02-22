Чалханоглу считает себя лучшим реджистой мира: «Я забиваю, а другие нет. Родри – 2-й, Кроос – 3-й, Киммих – 4-й, Энцо – 5-й»

Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу считает себя лучшим реджистой мира.

Турецкий футболист поставил себя выше других известных опорных полузащитников, выполняющих функции плеймейкера.

– Несколько месяцев назад я сказал, что вхожу в число лучших реджист, но никто мне не поверил. Но я всегда верю в себя, знаю свои качества и никого не боюсь.

– Сейчас я назову пять реджист, включая вас, а вам надо будет расставить их по местам. Куда поставите ?

– Третье место.

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– Пятый.

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– Второй.

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– Четвертый.

– Чалханоглу?

– Первый.

– Почему вы считаете, что вы сейчас лучший на этой позиции?

– Потому что я забиваю, а другие нет. Если вы посмотрите, я забиваю не с близкого расстояния, а метров с 25-30 или со штрафного. Это трудное дело.

Кроме того, остальные хороши в управлении игрой, но я не люблю делать пасы на пять метров. Я всегда в поиске ключевого паса, в поисках увеличения шанса на гол. Пас влево или вправо мне не поможет, – заявил в беседе с DAZN.