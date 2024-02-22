Чалханоглу считает себя лучшим реджистой мира: «Я забиваю, а другие нет. Родри – 2-й, Кроос – 3-й, Киммих – 4-й, Энцо – 5-й»
Полузащитник «Интера» Хакан Чалханоглу считает себя лучшим реджистой мира.
Турецкий футболист поставил себя выше других известных опорных полузащитников, выполняющих функции плеймейкера.
– Несколько месяцев назад я сказал, что вхожу в число лучших реджист, но никто мне не поверил. Но я всегда верю в себя, знаю свои качества и никого не боюсь.
– Сейчас я назову пять реджист, включая вас, а вам надо будет расставить их по местам. Куда поставите Крооса?
– Третье место.
– Пятый.
– Родри?
– Второй.
– Киммих?
– Четвертый.
– Чалханоглу?
– Первый.
– Почему вы считаете, что вы сейчас лучший на этой позиции?
– Потому что я забиваю, а другие нет. Если вы посмотрите, я забиваю не с близкого расстояния, а метров с 25-30 или со штрафного. Это трудное дело.
Кроме того, остальные хороши в управлении игрой, но я не люблю делать пасы на пять метров. Я всегда в поиске ключевого паса, в поисках увеличения шанса на гол. Пас влево или вправо мне не поможет, – заявил Чалханоглу в беседе с DAZN.
Ясно
Забивать основную массу голов с пенальти и рассказывать про бомбардские качества - довольно смешно
Лучше этот лучший пускай вспомнит, как поехал за чемпионством в Интер - до сих пор не взял 😂
И как позорно отвернулся при ударе Родри в финале ЛЧ, тот и пробил не сильно, а этот голову убрал, оставив пятую точку
За Барселону болею, всегда завидовал Реалу в класико, какой же невероятного уровня игрок Кроос. Его смело в рейтинг одного из лучших полузащитников за последние лет 20 можно ставить.
С пенальти забил 7 из 9 голов Хакан, корона выросла, это глупо честно говоря.
Лично моё мнение
а вот Чулхану бы корону на голове не помешало поправить. лопатой, желательно))
https://ibb.co/vmTyLLj
я уже думал, что картинка устарела, и можно удалять, но этот гиждыллах, опять порадовал своей неадекватностью, так что, пожалуй, пока сохраню.