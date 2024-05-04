Канчельскис об Иличе в «Пари НН»: «У нас каждый год выпускается минимум 10 специалистов с лицензией Pro. И куда они деваются? Им не дают шанса. Много специалистов без работы, тех, у кого заслуг больше»
Андрей Канчельскис удивлен назначению Саши Илича главным тренером «Пари НН».
Нижегородский клуб объявил о назначении нового главного тренера – команду возглавил Саша Илич. Сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории клуба.
«Надо руководителям задавать вопросы о назначении этих людей. Пусть руководители и объяснят что, кто, за какие заслуги. У нас много специалистов без работы. Много и тех, у кого заслуг больше. Я немного удивлен этому назначению.
У нас каждый год выпускается как минимум десять специалистов с лицензией Pro. И куда они деваются? Их выпускают, чтобы что? Тренировать детские команды. Им даже не дают шанса! Есть руководители, они должны за это отвечать, но время покажет», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.
«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков после 26 туров.
Это лишь срез всей ситуации в стране
Молодым не доверяют из-за слишком высокой значимости результата. Для клубов из подвала таблицы вылет означает сокращение финансирования на след. сезон (и иногда и кое-что похуже), а это эффективных менеджеров по понятным причинам не устроит - вот никто и не рискует, просто обычно гоняют Талалаева/Юрана/Евсеева/Рахимова, а сейчас решили разбавить иностранцем.
Приходится через СМИ желчь лить)))