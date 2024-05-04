Канчельскис об Иличе в «Пари НН»: «У нас каждый год выпускается минимум 10 специалистов с лицензией Pro. И куда они деваются? Им не дают шанса. Много специалистов без работы, тех, у кого заслуг больше»

Теги премьер-лига Россия Андрей Канчельскис Саша Илич Пари НН Футбол

Андрей Канчельскис удивлен назначению Саши Илича главным тренером «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о назначении нового главного тренера – команду возглавил Саша Илич. Сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории клуба.

«Надо руководителям задавать вопросы о назначении этих людей. Пусть руководители и объяснят что, кто, за какие заслуги. У нас много специалистов без работы. Много и тех, у кого заслуг больше. Я немного удивлен этому назначению.

У нас каждый год выпускается как минимум десять специалистов с лицензией Pro. И куда они деваются? Их выпускают, чтобы что? Тренировать детские команды. Им даже не дают шанса! Есть руководители, они должны за это отвечать, но время покажет», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

«Пари НН» занимает 11-е место в турнирной таблице Мир РПЛ, набрав 28 очков после 26 туров. 

Материалы по теме

24 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
В стране же только 16 клубов. Правда, Андрей?
+9
0
+9
Уж не подписанту "письма 14" говорить о справедливости и адекватности. Что-то Павла Федорыча вы, собаки, не пожалели, а тут вдруг за отечественных тренеров ратуешь.
+7
0
+7
практически у всех отечественных тренеров был шанс себя проявить (Хохолов, Юран, Шалимов, Евсеев, Колыванов, Аленичев, Ромащенко, и ещё не менее двух, трех десятков) , однако результат они не дали. Футбол, это бизнес, владельцы не хотят ждать вдолгую, результат нужен сейчас и сегодня.
+5
0
+5
На соседней ветке материал про Разина, который начинал с того, что тренировал детей в Словакии т.к. не было связей.
Это лишь срез всей ситуации в стране
+4
-1
+3
Знаменитые молодые и перспективные выпускники российской тренерской школы, которым не дают шанса в грандах - Ташуев, Кобелев, Радимов, Корнеев, Хохлов, Евсеев, Парфенов, Шалимов, чьи идеи настолько революционны и не поняты, что Реал и Барселона к ним не готовы и опасаются
+2
0
+2
А что, в других профессиях как-то по-другому? Тысячи юристов, экономистов, журналистов, филологов и физиков с ВО работают на складах Озона, в автосалонах и в сфере офисного планктона. Причины разные, итог один. Нужно что-то менять в консерватории.
+2
0
+2
Ответ tankist231
Ну тут он прав, чем этот илич лучше условного хазова, титова, кобелева и тд
Только тем, что Хазов, Титов и Кобелев уже показали свой «уровень».
+1
0
+1
Ответ tankist231
Ну тут он прав, чем этот илич лучше условного хазова, титова, кобелева и тд
Опытом
+2
-1
+1
Ответ tankist231
У нас так то много кто и 2 лигу прошёл и фнл и даже рпл и ничем по статусу не хуже илича, кобелев, шалимов, аленичев, писарев, кононов вполне достойные тренеры в команду рпл, да, некоторые и сейчас с командой, но не в рпл, но они мне кажется все круче илича
Кобелев-то?) Ну-ну))
+1
0
+1
Ответ Андоррский почтальон
Только тем, что Хазов, Титов и Кобелев уже показали свой «уровень».
А че илич показал, ну честно, обьективно
0
0
0
Может, этим выпускающимся специалистам не считать себя сразу великими, а пойти сначала помощником в клуб 1-2 лиги, стать главным в команде 2 лиги и что-то показать, потом в ФНЛ, если все хорошо - выйти с клубом в РПЛ. Но нет же, все хотят, как Мостовой, сразу Спартак тренировать. Это как если выпускник приходит в фирму после ВУЗа и удивляется, что его берут не директором, а младшим специалистом
+2
-2
0
Ответ a2wai
Кобелев-то?) Ну-ну))
Ну он вроде как бронзу брал, а че илич взял с чукаричками, ЦСКА болгарским и атромитосом греческим
0
0
0
Ответ Ебздрогыч
Может, этим выпускающимся специалистам не считать себя сразу великими, а пойти сначала помощником в клуб 1-2 лиги, стать главным в команде 2 лиги и что-то показать, потом в ФНЛ, если все хорошо - выйти с клубом в РПЛ. Но нет же, все хотят, как Мостовой, сразу Спартак тренировать. Это как если выпускник приходит в фирму после ВУЗа и удивляется, что его берут не директором, а младшим специалистом
Мостовой играл в футбол.
0
0
0
Горлов же руководил уже Пари НН. Как результаты, господин Канчельскис?
0
0
0
Так это классика для рынка труда. Чтобы взяли на работу - нужен опыт, а чтобы получить опыт - нужно, чтобы взяли на работу.
Молодым не доверяют из-за слишком высокой значимости результата. Для клубов из подвала таблицы вылет означает сокращение финансирования на след. сезон (и иногда и кое-что похуже), а это эффективных менеджеров по понятным причинам не устроит - вот никто и не рискует, просто обычно гоняют Талалаева/Юрана/Евсеева/Рахимова, а сейчас решили разбавить иностранцем.
0
0
0
Ну тут он прав, чем этот илич лучше условного хазова, титова, кобелева и тд
+2
-2
0
Канчельскис так главным хочет в РПЛ поработать, но его ведь туда не возьмут, потому что он профнепригоден)))

Приходится через СМИ желчь лить)))
+1
-1
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий