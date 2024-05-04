Канчельскис об Иличе в «Пари НН»: «У нас каждый год выпускается минимум 10 специалистов с лицензией Pro. И куда они деваются? Им не дают шанса. Много специалистов без работы, тех, у кого заслуг больше»

Андрей Канчельскис удивлен назначению Саши Илича главным тренером «Пари НН».

Нижегородский клуб объявил о назначении нового главного тренера – команду возглавил . Сербский специалист стал первым иностранным тренером в истории клуба.

«Надо руководителям задавать вопросы о назначении этих людей. Пусть руководители и объяснят что, кто, за какие заслуги. У нас много специалистов без работы. Много и тех, у кого заслуг больше. Я немного удивлен этому назначению.

У нас каждый год выпускается как минимум десять специалистов с лицензией Pro. И куда они деваются? Их выпускают, чтобы что? Тренировать детские команды. Им даже не дают шанса! Есть руководители, они должны за это отвечать, но время покажет», – сказал бывший игрок «Манчестер Юнайтед» и сборной России.

« » занимает 11-е место в турнирной таблице Мир , набрав 28 очков после 26 туров.