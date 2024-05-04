«Кто такой Саша Илич? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? У нас своих нет?» Дмитрий Черышев о новом тренере «Пари НН»

Дмитрий Черышев раскритиковал выбор тренера для «Пари НН».

Сегодня нижегородскую команду возглавил сербский специалист Саша Ивич.

«Кто такой ? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить до конца чемпионата. Мы приглашаем людей непонятно откуда. Какие у него заслуги, чтобы его пригласить сюда? Я сейчас говорю как нижегородец!

Он работал в Греции, где его команда находится в середине турнирной таблицы на восьмом месте из 16 команд. И мы его приглашаем. На каких основаниях? Кто принимал решение по нему?

Ладно, если мы будем говорить о тех людях, которые будут решать серьезные задачи. Но мы тащим сюда из другой страны человека, который ничего и нигде не добился. У нас своих нет тренеров? Антон Хазов знает команду и как можно разобраться в нынешней обстановке. Он уже приходил и был исполняющим обязанности главного тренера. Приход Илича мне непонятен», – сказал главный тренер « ».

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