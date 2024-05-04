«Кто такой Саша Илич? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? У нас своих нет?» Дмитрий Черышев о новом тренере «Пари НН»

Теги премьер-лига Россия Шинник Дмитрий Черышев Антон Хазов Саша Илич Пари НН Чемпионат.com Футбол

Дмитрий Черышев раскритиковал выбор тренера для «Пари НН».

Сегодня нижегородскую команду возглавил сербский специалист Саша Ивич. 

«Кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата. Мы приглашаем людей непонятно откуда. Какие у него заслуги, чтобы его пригласить сюда? Я сейчас говорю как нижегородец!

Он работал в Греции, где его команда находится в середине турнирной таблицы на восьмом месте из 16 команд. И мы его приглашаем. На каких основаниях? Кто принимал решение по нему?

Ладно, если мы будем говорить о тех людях, которые будут решать серьезные задачи. Но мы тащим сюда из другой страны человека, который ничего и нигде не добился. У нас своих нет тренеров? Антон Хазов знает команду и как можно разобраться в нынешней обстановке. Он уже приходил и был исполняющим обязанности главного тренера. Приход Илича мне непонятен», – сказал главный тренер «Шинника». 

Илич – новый тренер «Пари НН». Легенда «Партизана», поиграл с Мостовым

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61 комментарий
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Другое дело наши тренеры: Рахимов, Тарханов, Гаджиев… у каждого по гаражу с кубками!
+83
-3
+80
Ответ А ты?
Другое дело наши тренеры: Рахимов, Тарханов, Гаджиев… у каждого по гаражу с кубками!
Слышал, что таталаев музей своих трофеев в Химках открывает.
+57
-1
+56
Потому что даже такие ноунеймы-Иличи лучше наших бездарных физруков. Там хоть есть шанс что повезёт встретить кого то годного, а у нас чуть не все одни те же. Круговорот Юранов, Талалаевых и прочих Рахимовых.
+38
-1
+37
Зачем Юрана тогда приглашали который ничего не выигрывал? А ты что Черышев выиграл? Чемпионат Андорры? Легенда
+24
-4
+20
Ответ Aristokratt
А почему у них постоянно пригорает?
Черышев сам себе придумал что-то сам и пригорел. Его то что волнует так кого в Пари НН пригласили? Сиди, Шинником занимайся. Но нет, в адрес коллеги по цеху такую ахинею несёт.
+14
-1
+13
А почему у них постоянно пригорает?
+11
-1
+10
Ответ Filipp Gorski
Зачем Юрана тогда приглашали который ничего не выигрывал? А ты что Черышев выиграл? Чемпионат Андорры? Легенда
вообще-то Юран выиграл чемпионат первой лиги с Шинником, уважаемый!
+12
-2
+10
"Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»?"

А что выиграл Пари НН, чтобы приглашать кого-то другого? Клуб-новодел, живший за счёт бюджета области. Ну хоть смогли заработать, продав своё название букмекерам.
+9
0
+9
Ответ А ты?
Другое дело наши тренеры: Рахимов, Тарханов, Гаджиев… у каждого по гаражу с кубками!
мостовой)
+7
0
+7
Кто такой Дмитрий Черышев? Зачем слушать человека, который ничего не выиграл?
+6
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То ли дело ты, со своим опытом в самой Андорре. Да и у Хазова аж целый один матч самостоятельный, навыигрывал прям вдоволь
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" Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл?"

Ох нифига себе, чтобы работать в Пари НН тренер должен что-то выиграть? Черышев в своё время много чего выиграл? А Юран? Прям у нас все тренеры-победители, все золотоносные, а тут ноунейма пригласили, фу. Черышев просто бред несёт.
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Раньше у этих футбольных пенсов свербило, если иностранный специалист не играл в футбол на высоком уровне. Теперь им этого мало. Победителей подавай. В Пари НН! На кой?! Вам бы в пердив не улететь, какие титулы?
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Если рассуждать такими категориями, то 80% тренеров РПЛ может спокойно идти гулять. Они тоже ни хрена в своей жизни не выиграли, даже в России, не говоря про международный уровень. Кто такой Хазов? Он что-то выиграл?
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Ответ Антимосковский
особенно гиздоли годные приезжали
Я сказал шанс, а не гарантированный топ. Ну и немецкий десант в Локо это вообще особый случай.
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У нас пруд пруди своих, которые из года в год безуспешно меняют команды по 2-3 за сезон.
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Сначала подумал по заголовку новости, что Мостовой гласит)))
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ЗАчем приглашать по три раза Юранов,Рахимовых,Аленичевых,Шалимовых и т.д,которые ничего не выиграли?!
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Ответ Aristokratt
А почему у них постоянно пригорает?
Потому что их не позвали.
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Думал реально ноунейм а тут человеку 8 место в Греции ни про что не ставят, странные люди, как будто он то в Андорре тренирует а не в Греции
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Ответ Balt
Черышев сам себе придумал что-то сам и пригорел. Его то что волнует так кого в Пари НН пригласили? Сиди, Шинником занимайся. Но нет, в адрес коллеги по цеху такую ахинею несёт.
Он же сказал, что говорит, как нижегородец.
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Как будто у этого клуба есть какие-то задачи на сезон кроме сохранения прописки. Там и чай никто не пьет, потому ни одной чашки нет
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начинается.
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хорошо его не в Спартак позвали, а то тут бы сайт обрушился
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Ответ Дядя ТУРА
Слышал, что таталаев музей своих трофеев в Химках открывает.
Талалаев 3 команды успевает потренировать за сезон.
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А наши то что выйграли? Хз в какой футбол играют и какой философии придерживаются.
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Ответ Melnikov1968
Если рассуждать такими категориями, то 80% тренеров РПЛ может спокойно идти гулять. Они тоже ни хрена в своей жизни не выиграли, даже в России, не говоря про международный уровень. Кто такой Хазов? Он что-то выиграл?
не 80%, а 95%
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Первый пошел))
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А "пари НН", что за контора? Наверное, чемпионаты и купи регулярно выигрывает и в еврокупках пылится, похлеще всяких "Барселон". Менее, чем на Хосе Марино в Нижнем не согласны?
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В футбол играл. Чеканит нормально. Походка футбольная. Какие вопросы?
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