«Кто такой Саша Илич? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? У нас своих нет?» Дмитрий Черышев о новом тренере «Пари НН»
Дмитрий Черышев раскритиковал выбор тренера для «Пари НН».
Сегодня нижегородскую команду возглавил сербский специалист Саша Ивич.
«Кто такой Саша Илич? Что он выиграл, чтобы его приглашали в «Пари НН»? Зачем приглашать человека, который ничего не выиграл? По крайней мере, можно было оставить Антона Хазова до конца чемпионата. Мы приглашаем людей непонятно откуда. Какие у него заслуги, чтобы его пригласить сюда? Я сейчас говорю как нижегородец!
Он работал в Греции, где его команда находится в середине турнирной таблицы на восьмом месте из 16 команд. И мы его приглашаем. На каких основаниях? Кто принимал решение по нему?
Ладно, если мы будем говорить о тех людях, которые будут решать серьезные задачи. Но мы тащим сюда из другой страны человека, который ничего и нигде не добился. У нас своих нет тренеров? Антон Хазов знает команду и как можно разобраться в нынешней обстановке. Он уже приходил и был исполняющим обязанности главного тренера. Приход Илича мне непонятен», – сказал главный тренер «Шинника».
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А что выиграл Пари НН, чтобы приглашать кого-то другого? Клуб-новодел, живший за счёт бюджета области. Ну хоть смогли заработать, продав своё название букмекерам.
Ох нифига себе, чтобы работать в Пари НН тренер должен что-то выиграть? Черышев в своё время много чего выиграл? А Юран? Прям у нас все тренеры-победители, все золотоносные, а тут ноунейма пригласили, фу. Черышев просто бред несёт.