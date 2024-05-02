Аркадий Ротенберг о словах Безрукова про «денежки» от «Краснодара»: «Не наш парень. Дзюдо – это спорт, философия, от дзюдоистов требуют совершенствования сознания, соблюдения этикета»
Аркадий Ротенберг прокомментировал скандальные слова Руслана Безрукова.
Ранее шутка полузащитника «Рубина» о «денежках» от «Краснодара» послужила поводом для разбирательств со стороны комитета по этике РФС.
«Дзюдо – это спорт, философия, а не разговорный жанр. Дзюдо – это броски, болевые приемы, удержания и удушения. Поэтому от дзюдоистов требуют совершенствования сознания, дисциплины, самоконтроля, соблюдения этикета.
Так что этот парень не наш», – заявил президент федерации дзюдо России.
Что-то подсказывает мне, что у уважаемого владельца геленджикского апарт-отеля есть друг-дзюдоист. С кем замазать?