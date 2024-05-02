Аркадий Ротенберг о словах Безрукова про «денежки» от «Краснодара»: «Не наш парень. Дзюдо – это спорт, философия, от дзюдоистов требуют совершенствования сознания, соблюдения этикета»

Теги Рубин премьер-лига Россия ФДР Краснодар Аркадий Ротенберг Матч ТВ Руслан Безруков Футбол

Аркадий Ротенберг прокомментировал скандальные слова Руслана Безрукова.

Ранее шутка полузащитника «Рубина» о «денежках» от «Краснодара» послужила поводом для разбирательств со стороны комитета по этике РФС.

«Дзюдо – это спорт, философия, а не разговорный жанр. Дзюдо – это броски, болевые приемы, удержания и удушения. Поэтому от дзюдоистов требуют совершенствования сознания, дисциплины, самоконтроля, соблюдения этикета.

Так что этот парень не наш», – заявил президент федерации дзюдо России.

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19 комментариев
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Да сколько этих Ротенбергов
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«дзюдо - это броски» - это точно, 150 лямов взяли и кинули)
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Где бы ты был со своим дзюдо без кореша из художественной гимнастики??
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Причём тут дзюдо вообще? В этом почтенном семействе хоть кто-нибудь может не нести бред?
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Скандальные слова?) скандал как раз раздувают люди, которые чем-то словно личную обидку затаили. Всем до лампочки была эта шутка,кроме отдельно взятых личностей. Сча представил, как бы они с умным видом рассуждали про кричалку Дзагоева)))
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Ответ madaev
Да сколько этих Ротенбергов
Талантливые ребята эти Ротенберги
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Вору не нравится, когда шутят про незаконные дела
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Это лучший комплимент, который можно было получить от Ротенберга. Любого.
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Что же их так бомбит-то? Скоро под дискриминацию армии подтянут парня.
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Сынуля походу у папки телефон поиграться взял ну и заодно настрочил дичи
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Похоже ВВП не дзюдоист((
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Я не понял, в мае что обострение у всех Ротенбергов. Один в хоккее каждый день на сто новостей вещает, второй в футболе. Так скоро начнешь думать, что без них спорта и не было. Но пока гоню эти мысли))
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« от дзюдоистов требуют совершенствования сознания, дисциплины, самоконтроля, соблюдения этикета»

Что-то подсказывает мне, что у уважаемого владельца геленджикского апарт-отеля есть друг-дзюдоист. С кем замазать?
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Как вообще связаны вопрос и ответ? Его спросили про футболиста (зачем?), он ответил про дзюдо.
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Уже подташнивает от одной фамилии
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Аркашу подключили, видать в нерв попал
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Один в хоккее, другой в футболе, этот в дзюдо. Талантливые ребята, что сказать. Везде преуспевают
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Ответ Антимосковский
«дзюдо - это броски» - это точно, 150 лямов взяли и кинули)
сильно..я бы даже сказал "япон"
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Ответ андрэ
Сынуля походу у папки телефон поиграться взял ну и заодно настрочил дичи
Да каждый день о них новостей столько, что я не успеваю комменты писать))
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