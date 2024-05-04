Убийцу брата Орье приговорили к 23 годам тюрьмы
Убийцу брата Сержа Орье приговорили к тюремному заключению.
Кристофер Орье, брат защитника «Галатасарая» и экс-игрока «Тоттенхэма», был застрелен в июле 2020 года у выхода из ночного клуба в Тулузе. Он скончался в больнице.
Подсудимый признал свою вину, заявив, что у него был конфликт с погибшим – якобы Кристофер оскорбил его спутницу. Ранее у него уже было 4 судимости, в том числе за случаи насилия с применением оружия.
Суд приговорил 31-летнего обвиняемого к 23 годам тюрьмы. Серж Орье не присутствовал на слушании, но суд зачитал его письмо.
«Я не хотел отвлекать внимание от главного. Жизнь Кристофера оборвал убийца. Я человек, чья семья разбилась навсегда», – написал футболист сборной Кот-д′Ивуара.