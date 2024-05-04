Убийцу брата Орье приговорили к 23 годам тюрьмы

Теги Галатасарай высшая лига Турция происшествия сборная Кот-д′Ивуара по футболу Серж Орье Футбол

Убийцу брата Сержа Орье приговорили к тюремному заключению.

Кристофер Орье, брат защитника «Галатасарая» и экс-игрока «Тоттенхэма», был застрелен в июле 2020 года у выхода из ночного клуба в Тулузе. Он скончался в больнице. 

Подсудимый признал свою вину, заявив, что у него был конфликт с погибшим – якобы Кристофер оскорбил его спутницу. Ранее у него уже было 4 судимости, в том числе за случаи насилия с применением оружия. 

Суд приговорил 31-летнего обвиняемого к 23 годам тюрьмы. Серж Орье не присутствовал на слушании, но суд зачитал его письмо.

«Я не хотел отвлекать внимание от главного. Жизнь Кристофера оборвал убийца. Я человек, чья семья разбилась навсегда», – написал футболист сборной Кот-д′Ивуара.

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1 комментарий
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Вспомнилось. Всем известная песня Sunny была написана Бобби Хеббом в память о своем брате, который погиб при схожих обстоятельствах, что и брат Орье. Советую посмотреть на ютубе Bobby Hebb live performance 1972
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