Убийцу брата Орье приговорили к 23 годам тюрьмы

Убийцу брата Сержа Орье приговорили к тюремному заключению.

Кристофер Орье, брат защитника « » и экс-игрока «Тоттенхэма», был застрелен в июле 2020 года у выхода из ночного клуба в Тулузе. Он скончался в больнице.

Подсудимый признал свою вину, заявив, что у него был конфликт с погибшим – якобы Кристофер оскорбил его спутницу. Ранее у него уже было 4 судимости, в том числе за случаи насилия с применением оружия.

Суд приговорил 31-летнего обвиняемого к 23 годам тюрьмы. не присутствовал на слушании, но суд зачитал его письмо.

«Я не хотел отвлекать внимание от главного. Жизнь Кристофера оборвал убийца. Я человек, чья семья разбилась навсегда», – написал футболист сборной Кот-д′Ивуара.