Актюркоглу о поддержке пострадавших от землетрясения в Турции: «В турецкой и исламской культуре не любят говорить о том, что сделали. Помогай, но не рассказывай об этом»

Теги Галатасарай высшая лига Турция происшествия Керем Актюркоглу Футбол

Керем Актюркоглу рассказал о землетрясении, случившемся в Турции в феврале.

Полузащитник «Галатасарая» вместе с вице-президентом клуба Эрденом Тимуром ездил в пострадавшие регионы с целью оказания помощи и координации усилий.

«В нашей культуре – турецкой или исламской – мы не очень любим говорить о том, что сделали или отдали. У нас говорят: «Помогай, но не рассказывай об этом». Помогайте молча. Вот почему я стесняюсь сейчас об этом рассказывать.

Люди, пережившие землетрясение 1999 года, понимают, что значит быть его жертвой, а моя семья тогда пострадала, пусть даже я был совсем маленьким в то время.

Вице-президент [«Галатасарая»] организовал несколько больших грузовиков с гуманитарной помощью для региона. Мы помогали доставлять их людям, семьям. Это была часть работы. И было необходимо быть рядом с людьми, потерявшими близких или не знавшими, находятся ли их близкие под завалами. Просто говорить с этими людьми. Эта психологическая поддержка очень важна. Я разговаривал с людьми, утешал их.

Многие из нас помогли финансово, это очень важно. С другой стороны, личный контакт, понимание чувств людей на местах тоже были важны. Быть там и хоть немного их обнадежить – это уже добиться чего-то.

Когда ты там, ты видишь это, ты чувствуешь это. Говоришь с кем-то, кто потерял кого-то. Трудно не заплакать. Это сложно: если ты плачешь, то показываешь им, что ты часть этого, но хочется оставаться сильным ради них. Я все время чувствовал, что нахожусь между этими двумя аспектами.

Пережить это – совсем не то же самое, что просто смотреть по телевизору», – сказал Актюркоглу.

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1 комментарий
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