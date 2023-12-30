Организаторы Суперкубка Турции заявили, что «Галатасарай» и «Фенербахче» нарушили договоренность о проведении матча без политических лозунгов. Саудовцы были согласны на гимн и флаги Турции

Теги Фенербахче Галатасарай высшая лига Турция происшествия высшая лига Саудовская Аравия Суперкубок Турции Политика Футбол

Организаторы Суперкубка Турции в Саудовской Аравии рассказали о срыве матча.

Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была состояться в пятницу в Саудовской Аравии. Но матч отменили примерно за 10 минут до начала.

Сообщалось, что местные власти не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и не захотели включать турецкий гимн.

Однако организаторы игры заявили, что клубы не выполнили изначальные договоренности.

«Прежде всего, хотим подчеркнуть, что гордимся близкими отношениями с братской Турцией в различных сферах, включая спортивную.

Мы с нетерпением ждали возможности провести матч, вовремя и в соответствии с международными футбольными правилами и предписаниями. Эти правила требуют, что спорт нужно представлять без лозунгов, не имеющих отношения к спорту. Это обсуждалось с Федерацией футбола Турции в рамках подготовительных встреч, и было подчеркнуто, что этого требует регламент матча.

Также было решено, что национальный гимн будет исполнен, а внутри стадиона и на трибунах будут флаги Турции, так как мы очень ценим Турцию.

Несмотря на этот консенсус, к сожалению, обе команды не придерживались того, что было согласовано, что привело к тому, что матч не состоялся», – говорится в заявлении Riyadh Season, организатора матча.

Политический скандал в Саудовской Аравии из-за Суперкубка Турции. Что случилось?

Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам

Материалы по теме

11 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Если заранее обсуждалось, и в последнюю минуту турки попытались поменять условия, то сами себе злобные буратины.
+13
-2
+11
Ну это логично. Такие акции обсуждаются заранее с организаторами, а не перед матчем.Позиция турок весьма странная, в футбол играть приехали, а не Ататюрка прославлять.
+7
-1
+6
Фенер с Сараем сами виноваты, получается.
+6
-2
+4
Ситуация вполне ожидаемая, учитывая "теплые" чувства, которые к туркам питают арабы. Как гласит старинная арабская пословица: "Если в пустыне ты одновременно увидел змею и турка, то сначала прибей турка, потому что змея может оказаться неядовитой".
0
0
0
Суперкубок Турции, надо проводить в ТУРЦИИ! Как и все остальные, у себя дома. Там и ваши политические выступления будут иметь смысл, и делайте что хотите. Достала эта погоня за деньгами уже
0
0
0
Ответ Blaumerc
что за боль у тебя, откуда ненависть такая?
Никакой ненависти и в помине нет !
Просто я не немец и не француз и за подобное стараюсь платить подобным )
0
0
0
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий