Организаторы Суперкубка Турции заявили, что «Галатасарай» и «Фенербахче» нарушили договоренность о проведении матча без политических лозунгов. Саудовцы были согласны на гимн и флаги Турции
Организаторы Суперкубка Турции в Саудовской Аравии рассказали о срыве матча.
Игра между «Галатасараем» и «Фенербахче» должна была состояться в пятницу в Саудовской Аравии. Но матч отменили примерно за 10 минут до начала.
Сообщалось, что местные власти не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и не захотели включать турецкий гимн.
Однако организаторы игры заявили, что клубы не выполнили изначальные договоренности.
«Прежде всего, хотим подчеркнуть, что гордимся близкими отношениями с братской Турцией в различных сферах, включая спортивную.
Мы с нетерпением ждали возможности провести матч, вовремя и в соответствии с международными футбольными правилами и предписаниями. Эти правила требуют, что спорт нужно представлять без лозунгов, не имеющих отношения к спорту. Это обсуждалось с Федерацией футбола Турции в рамках подготовительных встреч, и было подчеркнуто, что этого требует регламент матча.
Также было решено, что национальный гимн будет исполнен, а внутри стадиона и на трибунах будут флаги Турции, так как мы очень ценим Турцию.
Несмотря на этот консенсус, к сожалению, обе команды не придерживались того, что было согласовано, что привело к тому, что матч не состоялся», – говорится в заявлении Riyadh Season, организатора матча.
Политический скандал в Саудовской Аравии из-за Суперкубка Турции. Что случилось?
Андердоги – проект, который растопит ваше сердце 💔 Смотрите прогнозы на матчи и помогайте очаровательным собакам
Просто я не немец и не француз и за подобное стараюсь платить подобным )