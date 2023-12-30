Организаторы Суперкубка Турции заявили, что «Галатасарай» и «Фенербахче» нарушили договоренность о проведении матча без политических лозунгов. Саудовцы были согласны на гимн и флаги Турции

Организаторы Суперкубка Турции в Саудовской Аравии рассказали о срыве матча.

Игра между « » и « » должна была состояться в пятницу в Саудовской Аравии. Но матч отменили примерно за 10 минут до начала.

Сообщалось, что местные власти не разрешили командам выходить в футболках с портретом и цитатами первого президента Турецкой Республики Мустафы Кемаля Ататюрка и не захотели включать турецкий гимн.

Однако организаторы игры заявили, что клубы не выполнили изначальные договоренности.

«Прежде всего, хотим подчеркнуть, что гордимся близкими отношениями с братской Турцией в различных сферах, включая спортивную.

Мы с нетерпением ждали возможности провести матч, вовремя и в соответствии с международными футбольными правилами и предписаниями. Эти правила требуют, что спорт нужно представлять без лозунгов, не имеющих отношения к спорту. Это обсуждалось с Федерацией футбола Турции в рамках подготовительных встреч, и было подчеркнуто, что этого требует регламент матча.

Также было решено, что национальный гимн будет исполнен, а внутри стадиона и на трибунах будут флаги Турции, так как мы очень ценим Турцию.

Несмотря на этот консенсус, к сожалению, обе команды не придерживались того, что было согласовано, что привело к тому, что матч не состоялся», – говорится в заявлении Riyadh Season, организатора матча.

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