Хюттер о «Монако»: «Хотим финишировать в тройке лидеров. Не думаю, что поражение в Лионе заставит игроков сомневаться в своих силах» 

Ади Хюттер рассказал о задаче «Монако» в концовке сезона.

После 31 матча монегаски занимают в Лиге 1 второе место.

«Наша цель неизменна — мы хотим финишировать в тройке лидеров. Однако мы с большим уважением относимся к ближайшему сопернику. «Клермон» показал отличные результаты в последних четырех матчах. Во встречах с «ПСЖ» и «Монпелье» они сыграли вничью, в игре с «Лансом» действовали уверенно, а «Реймс» и вовсе обыграли.

[Наше] поражение в Лионе — это не катастрофа. Я думаю, что «Лион» — это одна из сильнейших команд чемпионата, а в таблице второго круга они занимают второе место.

После восьми матчей без поражений, я не думаю, что это поражение в Лионе заставит игроков сомневаться в своих силах. У меня совершенно нет ощущения, что эта игра нас подкосила, напротив, мы уже сосредоточены на том, что нас ждет дальше.

Моя роль также заключается в том, чтобы подбадривать своих подопечных. Нет никакого давления. Мне хочется, чтобы мы и дальше действовали агрессивно на поле. У меня нет сомнений в том, что в субботу у нас есть все шансы победить», – сказал главный тренер « ».