Черкасов о «Зените»: «Зажравшаяся, скучающая команда. Если у Семака не будет свежих идей, все так и будет продолжаться» 

Илья Черкасов назвал «Зенит» «зажравшейся, скучающей» командой.

После 26 туров петербуржцы лидируют в Мир с 50 очками, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

«С « » происходит то же, что происходило некоторое время назад. Нет еврокубков, а играть с полной выкладкой в России — не самый большой стимул для тех же легионеров.

С точки зрения организации игры есть проблемы. Если не получается одним способом, значит, должно получаться другим. Но...

Мне кажется, история с , при все уважении к его достижениям, уже немного приелась — и команде, и болельщикам, и нашему чемпионату. Если у тренера не будет каких-то свежих идей — мотивационных, игровых – все так и будет продолжаться.

Команда — зажравшаяся, команда скучающая, команда... Не очень команда, как мне представляется», — сказал бывший гендиректор «Зенита».