Черкасов о «Зените»: «Зажравшаяся, скучающая команда. Если у Семака не будет свежих идей, все так и будет продолжаться» 

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Илья Черкасов Футбол

Илья Черкасов назвал «Зенит» «зажравшейся, скучающей» командой.

После 26 туров петербуржцы лидируют в Мир РПЛ с 50 очками, опережая «Краснодар» по дополнительным показателям.

«С «Зенитом» происходит то же, что происходило некоторое время назад. Нет еврокубков, а играть с полной выкладкой в России — не самый большой стимул для тех же легионеров.

С точки зрения организации игры есть проблемы. Если не получается одним способом, значит, должно получаться другим. Но...

Мне кажется, история с Семаком, при все уважении к его достижениям, уже немного приелась — и команде, и болельщикам, и нашему чемпионату. Если у тренера не будет каких-то свежих идей — мотивационных, игровых – все так и будет продолжаться.

Команда — зажравшаяся, команда скучающая, команда... Не очень команда, как мне представляется», — сказал бывший гендиректор «Зенита».

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21 комментарий
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Ответ 0mertas626
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не тот австриец
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Ответ Иван Никитенко
зенит европейский середняк с бюджетом топ команды
О как. Почитай про бюджеты европейских топ-команд. Потом покрасней за вранье.
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Ответ Фут.Боль
Сам Зенит эту конкуренцию и убивает из года в год.
И каким же образом зенит убивает конкуренцию?!Разве зенит виноват что Спартак каждый год штормит?!Зенит виноват что у ЦСКА не тренер а тряпка?!Зенит виноват что в Динамо только разговаривают о чемпионстве а на деле пшик?!Разве зенит виноват что Краснодар даже воспользоваться не может их спадом?!
Если что я болею за Спартак.
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Достаточно посмотреть на Спартак и станет ясно, что нам нужно...или Динамо. Они видимо играют в еврокубках и им ЧР до 3,14зды...жрут не меньше, а желания поскучать на лаврах больше
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Бывший, вот и бесишься.
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Черкасов высказался, слово за Черчесовым
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Бывшие они такие 😏
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Причём здесь зажравшиеся вообще?!А какая может быть мотивация у игроков?!Еврокубков нет,а постоянно играть только во внутреннем чемпионате и выигрывать его в отсутствие конкуренции конечно это надоедает.
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прочитал...черчесов
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все верно.заржавшаяся ,ленивая команда
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Ответ 0mertas626
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Черчесов, думаю автор в заголовке этого и добивался))
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Ответ Алмаз Хайруллин
Бердыев нужен!
С такими устаревшими методами ему только Пахтокоры тренировать
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