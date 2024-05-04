Рашид Рахимов: «ЦСКА всегда был топ-командой. Не имеет значения, что 8-е место. Не может каждый большой московский клуб каждый год находиться наверху» 

Рашид Рахимов высказался в преддверии матча «Рубина» с ЦСКА.

Игра 27-го тура Мир пройдет в понедельник.

– Чего ждать от ?

– Знаем, что сложный соперник, есть качественные футболисты. Как обычно, ждет сложный матч. А где он нас не ждал? Спокойно готовимся и верим в свои силы.

– «Рубин» в весенней части набирает очки с топ-командами. Можно ли сегодня ЦСКА назвать топ-командой?

– ЦСКА всегда был топ-командой. Не имеет значения, что восьмое место. Не может каждый большой московский клуб каждый год находиться наверху. Те же проблемы есть у спартаковцев, но от этого «Спартак» не становится не топ-клубом. Я считаю, что армейцы – это бренд, это все равно клуб с большими традициями и всегда ставит большие задачи.

– «Рубину» с его рисунком игры играть с топ-командой проще, можно действовать на контратаках.

– У нас все-таки ресурсов атакующих не так много. Но у нас достаточно много позиционных атак, которые достаточно неплохо выглядят. Но этот ресурс – одна из головных болей, это то, о чем ты думаешь постоянно, чтобы менять игру. Но в плане организации игры, в плане баланса в игре, я считаю, что мы выглядим очень неплохо. Создаем мы моментов достаточно, – сказал главный тренер « ».