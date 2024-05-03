Хави о Ромеу: «Играть за «Жирону» проще, чем за «Барсу». Спросите Эрика Гарсию – он играет более раскованно, чем в большом клубе. Здесь жесткая конкуренция»

Теги Барселона Хави Ла Лига Жирона Ориоль Ромеу Эрик Гарсия Футбол

Хави объяснил, почему Ориоль Ромеу не так хорош в «Барселоне», как в «Жироне».

«В «Барселоне» контекст меняется. Играть за «Жирону» – это не то же, что играть за «Барсу». Играть за «Жирону» проще. Это видно на примере некоторых футболистов.

В «Жироне» ты играешь спокойнее. Если поговорить с Эриком Гарсией, он скажет, что он играет более раскованно, чем в большом клубе вроде «Барсы».

Ориоль хорошо начал, но затем у него были кое-какие физические проблемы, и нам пришлось бережно к нему относиться на протяжении сезона. Наконец, все дело в уровне игры. Здесь жесткая конкуренция, я сделал выбор в пользу других игроков, и он действительно играет меньше, чем я ожидал», – сказал главный тренер «Барселоны».

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий