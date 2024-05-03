Хави о Ромеу: «Играть за «Жирону» проще, чем за «Барсу». Спросите Эрика Гарсию – он играет более раскованно, чем в большом клубе. Здесь жесткая конкуренция»

Хави объяснил, почему Ориоль Ромеу не так хорош в «Барселоне», как в «Жироне».

«В «Барселоне» контекст меняется. Играть за «Жирону» – это не то же, что играть за «Барсу». Играть за «Жирону» проще. Это видно на примере некоторых футболистов.

В «Жироне» ты играешь спокойнее. Если поговорить с Эриком Гарсией, он скажет, что он играет более раскованно, чем в большом клубе вроде «Барсы».

хорошо начал, но затем у него были кое-какие физические проблемы, и нам пришлось бережно к нему относиться на протяжении сезона. Наконец, все дело в уровне игры. Здесь жесткая конкуренция, я сделал выбор в пользу других игроков, и он действительно играет меньше, чем я ожидал», – сказал главный тренер «Барселоны».