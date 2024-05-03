Хоселу угрожал «Алавесу», что будет хуже играть, если клуб активирует опцию продления в 2022-м. Сейчас форвард судится с командой из-за компенсации

Теги Реал Мадрид Ла Лига Алавес Хоселу деньги Футбол

Хоселу судится с «Алавесом» из-за 300 тысяч евро.

Нападающий, покинувший клуб из Витории в 2022 году в качестве свободного агента, обратился в суд с целью получить компенсацию за прекращение сотрудничества.

Окончательный вердикт пока неизвестен, но El Correo удалось ознакомиться с некоторыми фрагментами решения судьи.

«Желание футболиста покинуть клуб во что бы то ни стало по окончании сезона-2021/22 очевидно. В связи с этим игрок объявил о том, что уровень его выступлений упадет, добиваясь того, чтобы клуб не продлил с ним контракт на сезон-2022/23», – говорится в документе.

Контракт «Алавеса» с Хоселу предполагал, что команда может в одностороннем порядке активировать опцию продления на один год. Форвард оставаться не хотел.

В конечном счете футболист добился своего и присоединился к «Эспаньолу», а теперь играет за «Реал».

Football Espana отмечает, что пока неясно, последуют ли какие-либо меры по отношению к Хоселу в связи с угрозами играть хуже.

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1 комментарий
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У Хоселу ДНК Реала! 💪
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