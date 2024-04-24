Хоселу интересен саудовцам. «Реал» может выкупить за 1,5 млн евро 34-летнего форварда у «Эспаньола»

Теги Реал Мадрид Эспаньол Ла Лига возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Хоселу Футбол

Форвард «Реала» Хоселу по окончании сезона может перебраться на Ближний Восток.

Клубы из Саудовской Аравии интересуются 34-летним испанцем, права на которого принадлежат «Эспаньолу».

При этом у мадридцев есть опция выкупа Хоселу за 1,5 млн евро, и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел бы сохранить нападающего.

Однако сделка может сорваться из-за того, что в следующем сезоне у «сливочных» будет перебор форвардов в связи с приходом Килиана Мбаппе и Эндрика.

Сам Хоселу, на счету которого 13 голов в 42 играх текущего  сезона, хотел бы остаться в «Реале».

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14 комментариев
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такой актив за 1.5 млн надо оставлять себе. заслужил за этот сезон
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Если Мадрид в этом году выцепит ЛЧ, вместе с Хоселу в составе - может быть, испанец будет и не прочь под закат карьеры отправиться на заработки. А что, приехал, пользу принёс, мечты исполнил - чего ещё ему желать.
Тем более, в следующем сезоне, судя по всему, конкуренция в атаке резко вырастет. Я-то буду только рад, если останется. Полезный ситуативный персонаж-столб в атаке, искренне рад здесь играть, денег не просит, проблем не создаёт.
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В итоге можно выкупить за 1,5 миллиона, а потом продать саудовцам за 30)
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Ответ sports!
такой актив за 1.5 млн надо оставлять себе. заслужил за этот сезон
А смысл ? Он и сейчас являсь единственным номинальным нападающим в команде, практически не выходит, а с приходом Мбаппе и Эндрика ему вообще уже ничего не светит, лучше уж отпустить в клуб где будет играть
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По бартеру)
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Нужно оставлять. И опытом может с молодыми поделиться, и, как опция, ситуативную пользу (против автобусов, например) принести на поле может
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"перебор форвардов в связи с приходом Мбаппе"? Мы что то пропустили? Мбаппе уже переходит в Реал ОФИЦИАЛЬНО?
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