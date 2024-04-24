Хоселу интересен саудовцам. «Реал» может выкупить за 1,5 млн евро 34-летнего форварда у «Эспаньола»
Форвард «Реала» Хоселу по окончании сезона может перебраться на Ближний Восток.
Клубы из Саудовской Аравии интересуются 34-летним испанцем, права на которого принадлежат «Эспаньолу».
При этом у мадридцев есть опция выкупа Хоселу за 1,5 млн евро, и главный тренер «Реала» Карло Анчелотти хотел бы сохранить нападающего.
Однако сделка может сорваться из-за того, что в следующем сезоне у «сливочных» будет перебор форвардов в связи с приходом Килиана Мбаппе и Эндрика.
Сам Хоселу, на счету которого 13 голов в 42 играх текущего сезона, хотел бы остаться в «Реале».
Тем более, в следующем сезоне, судя по всему, конкуренция в атаке резко вырастет. Я-то буду только рад, если останется. Полезный ситуативный персонаж-столб в атаке, искренне рад здесь играть, денег не просит, проблем не создаёт.