Моуринью о фаворитах Евро-2024: «Португалия, Франция и Англия. У Португалии отличное поколение, она должна ехать за победой»
Жозе Моуринью назвал фаворитов Евро-2024.
Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.
«На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд – Португалия, Франция или Англия. Сюрпризы случаются, да. Но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить.
У меня была возможность возглавить сборную, вполне реальная возможность. Сейчас мы на Евро, с тренером, который проделал отличную работу, и с отличным поколением игроков. Я хочу, чтобы все прошло хорошо, а именно закончилось победой [Португалии]», – сказал бывший тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».
2. Рома его не кинула, а УВОЛИЛА за неубедительное выступление команды !
ты считаешь раз его взяли на работу так должны с ним пожизненный договор заключить несмотря на его неудовлетворительные результаты ??
плохо работаешь, не даёшь результат = увольнение.
Запиши себе где нибудь, а то забудешь.