Моуринью о фаворитах Евро-2024: «Португалия, Франция и Англия. У Португалии отличное поколение, она должна ехать за победой»

Теги Жозе Моуринью Сборная Португалии по футболу Сборная Англии по футболу Сборная Франции по футболу Евро-2024 Футбол

Жозе Моуринью назвал фаворитов Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

«На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд – Португалия, Франция или Англия. Сюрпризы случаются, да. Но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить.

У меня была возможность возглавить сборную, вполне реальная возможность. Сейчас мы на Евро, с тренером, который проделал отличную работу, и с отличным поколением игроков. Я хочу, чтобы все прошло хорошо, а именно закончилось победой [Португалии]», – сказал бывший тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».

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7 комментариев
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Условные хорваты быстрее возьмут ЧЕ.ЧМ чем фавориты англичане))
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В Европе есть большая семёрка и все остальные.Вместо Хорватии и Бельгии жду уже наконец прорыва Турции, Сербии или Швейцарии.Из тёмных лошадок о себе прежних напомнить могут венгры и румыны
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В словах Жозе есть грусть, он выбрал рому вместо родной Португалии, а рома его кинула.
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Ответ che kaif
Условные хорваты быстрее возьмут ЧЕ.ЧМ чем фавориты англичане))
Их как меняют в сборной)
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Ответ Ljorke
В словах Жозе есть грусть, он выбрал рому вместо родной Португалии, а рома его кинула.
1. кого он выбрал - это его выбор !
2. Рома его не кинула, а УВОЛИЛА за неубедительное выступление команды !
ты считаешь раз его взяли на работу так должны с ним пожизненный договор заключить несмотря на его неудовлетворительные результаты ??
плохо работаешь, не даёшь результат = увольнение.
Запиши себе где нибудь, а то забудешь.
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