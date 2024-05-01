Моуринью о фаворитах Евро-2024: «Португалия, Франция и Англия. У Португалии отличное поколение, она должна ехать за победой»

Жозе Моуринью назвал фаворитов Евро-2024.

Чемпионат Европы пройдет с 14 июня по 14 июля в Германии.

«На мой взгляд, выиграет одна из трех сильнейших команд – , или . Сюрпризы случаются, да. Но, глядя на качество и количество игроков, я думаю, что Португалия должна поехать, чтобы победить.

У меня была возможность возглавить сборную, вполне реальная возможность. Сейчас мы на Евро, с тренером, который проделал отличную работу, и с отличным поколением игроков. Я хочу, чтобы все прошло хорошо, а именно закончилось победой [Португалии]», – сказал бывший тренер «Челси», «Реала» и «Манчестер Юнайтед».