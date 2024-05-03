Почеттино об отставке: «Хватит слухов. Спросите у клуба, а не пишите бессмысленные вещи. У меня еще год по контракту, полагаю, что останусь»

Маурисио Почеттино высказался о слухах об отставке из «Челси».

«Хватит уже распространять эти слухи. Если у меня еще один год по контракту и никто ничего не говорит, [я] полагаю, что останусь здесь. [Это изменится] только если мы закончим сезон и кто-то скажет мне: «Чао».

Потому что на данный момент мы не знаем. Я полагаю, что у меня есть еще один год по контракту и что я останусь здесь. Но хватит о глупых слухах. Вы должны спросить у клуба, хотят ли они, чтобы я продолжал работать или нет, а не писать бессмысленные вещи», – сказал главный тренер « ».