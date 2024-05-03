Почеттино об отставке: «Хватит слухов. Спросите у клуба, а не пишите бессмысленные вещи. У меня еще год по контракту, полагаю, что останусь»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино высказался о слухах об отставке из «Челси».

«Хватит уже распространять эти слухи. Если у меня еще один год по контракту и никто ничего не говорит, [я] полагаю, что останусь здесь. [Это изменится] только если мы закончим сезон и кто-то скажет мне: «Чао».

Потому что на данный момент мы не знаем. Я полагаю, что у меня есть еще один год по контракту и что я останусь здесь. Но хватит о глупых слухах. Вы должны спросить у клуба, хотят ли они, чтобы я продолжал работать или нет, а не писать бессмысленные вещи», – сказал главный тренер «Челси».

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3 комментария
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Тяжелая у него работа
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Полагаю что нет.
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Интересно зачем вообще на эту авантюру подписался, видать Лондон очень нравится
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