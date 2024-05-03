Маурисио Почеттино: «Я под пристальным вниманием каждую неделю, это тяжело. Чтобы войти в историю «Челси», еще многое надо сделать – посмотрим, будет ли у нас время»

Теги Челси премьер-лига Англия Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино рассказал о давлении на него.

«Тяжело каждую неделю видеть, что я нахожусь под пристальным вниманием, что меня судят. Но не мне решать, быть мне здесь или не быть.

Если мы хотим войти в историю «Челси», нам еще многое предстоит сделать. Посмотрим, будет ли у нас время на то, чтобы идти по этому пути.

Я горжусь этими ребятами, всем составом из 25-27 человек. Мы желаем им лучшего и до последнего дня будем им помогать», – сказал главный тренер «Челси».

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15 комментариев
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А смысл менять Почеттино? На кого? Человек весь сезон строит команду под себя, чтобы что?

Нужно дать еще сезон Почу и потом делать выводы. С таким количеством травм вообще сложно оценивать работу тренера объективно.
+7
-1
+6
Что его спасает при паршивых результатах, так это то, что Поч держится в СМИ гораздо лучше и уверенней чем Поттер.Чувствуется, что в прошлом сам играл.

Уж хотя бы не руинит атмосферу в раздевалке своими интервью и то плюс
+5
-1
+4
Ответ Гол в девятину
Что его спасает при паршивых результатах, так это то, что Поч держится в СМИ гораздо лучше и уверенней чем Поттер.Чувствуется, что в прошлом сам играл. Уж хотя бы не руинит атмосферу в раздевалке своими интервью и то плюс
а он просто говорит что думает, а не то, что от него ждут. По заветам Маура. Хоть и думают по разному)
+3
0
+3
Ответ Григорий Геник
Судя по всему Боэли не даст Почу второй сезон. А это значит, что следующий сезон для Челси будет таким же дерьмовым. Ведь оставь он Поча еще на сезон у нас появятся минимальные шансы чтобы сколотить костяк.
Другой вопрос, а кто в эту дыру пойдёт вместо Поча?
+4
-2
+2
Ответ Proper Chels
А смысл менять Почеттино? На кого? Человек весь сезон строит команду под себя, чтобы что? Нужно дать еще сезон Почу и потом делать выводы. С таким количеством травм вообще сложно оценивать работу тренера объективно.
Никакого смысла нет. Поч за последние 3 месяца проиграл только Сити, Ливерпулю и Арсеналу, т.е. командам, которые на данный момент на голову сильнее. Пусть работает дальше.
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Ответ leon01
С твоей помощью и до чемпионшип недалеко
Какой чемпионшип, они за 6 место поборятся.
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Ответ Григорий Геник
Судя по всему Боэли не даст Почу второй сезон. А это значит, что следующий сезон для Челси будет таким же дерьмовым. Ведь оставь он Поча еще на сезон у нас появятся минимальные шансы чтобы сколотить костяк.
А сколько времени понадобилось Хаби Алонсо? И с каких пор тренерам после бездарного сезона надо давать ещё шанс?
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Ответ Жэд Кэлэд
Какой чемпионшип, они за 6 место поборятся.
Замечательный тренер, за шестое место будет бороться! Мы о Челси на минутку
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