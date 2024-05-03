Маурисио Почеттино: «Я под пристальным вниманием каждую неделю, это тяжело. Чтобы войти в историю «Челси», еще многое надо сделать – посмотрим, будет ли у нас время»
Маурисио Почеттино рассказал о давлении на него.
«Тяжело каждую неделю видеть, что я нахожусь под пристальным вниманием, что меня судят. Но не мне решать, быть мне здесь или не быть.
Если мы хотим войти в историю «Челси», нам еще многое предстоит сделать. Посмотрим, будет ли у нас время на то, чтобы идти по этому пути.
Я горжусь этими ребятами, всем составом из 25-27 человек. Мы желаем им лучшего и до последнего дня будем им помогать», – сказал главный тренер «Челси».
Нужно дать еще сезон Почу и потом делать выводы. С таким количеством травм вообще сложно оценивать работу тренера объективно.
Уж хотя бы не руинит атмосферу в раздевалке своими интервью и то плюс