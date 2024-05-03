Почеттино о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Впервые в этом сезоне я настолько счастлив. После 10 месяцев работы «Челси» начал осознавать, что нужно бороться»

Маурисио Почеттино доволен победой над «Тоттенхэмом» (2:0).

«Мы верим в наших игроков, и даже в текущих обстоятельствах (имеются в виду 14 травм в команде – Sports) мы действительно считаем, что у нас есть возможность показать, что мы верим в нашу работу, нашу философию.

Это в полной мере заслуга футболистов – то, как мы отнеслись к этой игре, как играли в первом тайме, как защищались, как мы стараемся действовать.

Кажется, впервые в этом сезоне я настолько счастлив, потому что это тот момент, когда команда после 10 месяцев работы начала осознавать, что нам нужно бороться. И сегодня мы здорово это делали.

Не знаю, лучшая ли это наша игра, но главное – ощущение. Несмотря на негативные обстоятельства, мы показали, что хорошо выполняем свою работу.

Несколько недель назад мы говорили: «Что вообще произошло?» Стандарты были очень, очень, очень низкими. В этом процессе было важно время», – сказал главный тренер « ».