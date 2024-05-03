Почеттино о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Впервые в этом сезоне я настолько счастлив. После 10 месяцев работы «Челси» начал осознавать, что нужно бороться»
Маурисио Почеттино доволен победой над «Тоттенхэмом» (2:0).
«Мы верим в наших игроков, и даже в текущих обстоятельствах (имеются в виду 14 травм в команде – Sports) мы действительно считаем, что у нас есть возможность показать, что мы верим в нашу работу, нашу философию.
Это в полной мере заслуга футболистов – то, как мы отнеслись к этой игре, как играли в первом тайме, как защищались, как мы стараемся действовать.
Кажется, впервые в этом сезоне я настолько счастлив, потому что это тот момент, когда команда после 10 месяцев работы начала осознавать, что нам нужно бороться. И сегодня мы здорово это делали.
Не знаю, лучшая ли это наша игра, но главное – ощущение. Несмотря на негативные обстоятельства, мы показали, что хорошо выполняем свою работу.
Несколько недель назад мы говорили: «Что вообще произошло?» Стандарты были очень, очень, очень низкими. В этом процессе было важно время», – сказал главный тренер «Челси».
- Blue is the color 💙
• 1/1 успешных обводок;
• 3 отбора;
• 4 возврата мяча;
• 2 перехвата;
• 1 заблокированный удар;
• 4 заработанных фола.