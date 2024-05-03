Почеттино о 2:0 с «Тоттенхэмом»: «Впервые в этом сезоне я настолько счастлив. После 10 месяцев работы «Челси» начал осознавать, что нужно бороться»

Теги Челси премьер-лига Англия Тоттенхэм Маурисио Почеттино Футбол

Маурисио Почеттино доволен победой над «Тоттенхэмом» (2:0).

«Мы верим в наших игроков, и даже в текущих обстоятельствах (имеются в виду 14 травм в команде – Sports) мы действительно считаем, что у нас есть возможность показать, что мы верим в нашу работу, нашу философию.

Это в полной мере заслуга футболистов – то, как мы отнеслись к этой игре, как играли в первом тайме, как защищались, как мы стараемся действовать.

Кажется, впервые в этом сезоне я настолько счастлив, потому что это тот момент, когда команда после 10 месяцев работы начала осознавать, что нам нужно бороться. И сегодня мы здорово это делали.

Не знаю, лучшая ли это наша игра, но главное – ощущение. Несмотря на негативные обстоятельства, мы показали, что хорошо выполняем свою работу.

Несколько недель назад мы говорили: «Что вообще произошло?» Стандарты были очень, очень, очень низкими. В этом процессе было важно время», – сказал главный тренер «Челси».

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9 комментариев
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Ну это до следующего матча
+13
-3
+10
Хорошая игра. Некоторые очень порадовали - Чалоба, Кайседо, Кукурелья. Последний вообще лучший матч за клуб провёл.
+5
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Два со стандартов положили. Неужели начал кто-то этим заниматься. А так смех смехом, а уже от МЮ всего 3 очка.
+4
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Интересно, есть ли более одностороннее противостояние со времен создания АПЛ, чем Челси-Тоттенхэм при равном количестве матчей?
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Хорошая игра.
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Очень трудно конечно в этом сезоне это представить, но Челси сегодня выиграл на классе, против принципиальнейшего соперника.
- Blue is the color 💙
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перестал бы выпускать инвалида Энцо - был бы и раньше такой результат
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Ответ Промах Мораты
Волосатого в обороне как обычно вокруг пальца вертели
• 9/9 выигранных дуэлей;
• 1/1 успешных обводок;
• 3 отбора;
• 4 возврата мяча;
• 2 перехвата;
• 1 заблокированный удар;
• 4 заработанных фола.
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