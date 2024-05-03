Тухель о непривлекательности «Баварии» из-за отказов тренеров: «Я так не думаю, для меня работа привлекательна. Задачи привлекательные – хотим в финал ЛЧ»
Томас Тухель высказался о привлекательности работы в «Баварии».
Главный тренер мюнхенской команды ответил на вопрос о том, стала ли работа в клубе непривлекательной на фоне того, что несколько тренеров, среди которых Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник, отказались возглавить «Баварию»,
«Я так не думаю. Для меня работа [в клубе] является достаточно привлекательной. В противном случае я бы предпочел промолчать об этом.
На данный момент я возглавляю команду. Перед нами стоят привлекательные задачи – мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов.
Я не беспокоюсь за будущее «Баварии», – сказал Томас Тухель.