Тухель о непривлекательности «Баварии» из-за отказов тренеров: «Я так не думаю, для меня работа привлекательна. Задачи привлекательные – хотим в финал ЛЧ»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Футбол

Томас Тухель высказался о привлекательности работы в «Баварии».

Главный тренер мюнхенской команды ответил на вопрос о том, стала ли работа в клубе непривлекательной на фоне того, что несколько тренеров, среди которых Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник, отказались возглавить «Баварию», 

«Я так не думаю. Для меня работа [в клубе] является достаточно привлекательной. В противном случае я бы предпочел промолчать об этом.

На данный момент я возглавляю команду. Перед нами стоят привлекательные задачи – мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов.

Я не беспокоюсь за будущее «Баварии», – сказал Томас Тухель.

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17 комментариев
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Ну там отказались два участника грядущего Евро, а с Алонсо так и вообще непонятно, зачем ему уходить на понижение из команды чемпиона ;) А если серьезно, то он наверняка хочет попасть или в Реал или в Ливерпуль, поэтому ему эта Бавария с долгосрочным контрактом не нужна вовсе. Так что тут не непривлекательность места, а неудачный выбор кандидатов.
+16
-8
+8
Ответ BLADER
Алонсо наверняка у тебя спросит куда он хочет и что ему надо)
Это просто факты, хотел бы в Баварию — пошёл
+10
-3
+7
Ответ Олег25
Если Лигу Чемпионов возьмет Тухель, то его и оставят в Баварии
А захочет ли он сам остаться при таком отношении ?
+5
0
+5
Будущему тренеру Баварии не позавидуешь. Нужно перестраивать команду, продолжать смену поколений лидеров и при всем при этом добиваться результата яркой игрой. Сомневаюсь, руководство клуба наступит на собственную гордость и выберет что-то одно.
+4
0
+4
Если Лигу Чемпионов возьмет Тухель, то его и оставят в Баварии
+3
-2
+1
Для него победа в ЛЧ будет щелчком по носу руководству Баварии. Мотивация в любом случае не пропадёт
+1
0
+1
Если Тухель выиграет лч то можно и оставить
+1
0
+1
Ответ Peter Parker
Будущему тренеру Баварии не позавидуешь. Нужно перестраивать команду, продолжать смену поколений лидеров и при всем при этом добиваться результата яркой игрой. Сомневаюсь, руководство клуба наступит на собственную гордость и выберет что-то одно.
Жозе👀
+1
0
+1
Черкесов свободен, немецкий язык знает)
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Ответ mancity111
А захочет ли он сам остаться при таком отношении ?
Думаю что да, не просто так же он подал сигнал о привлекательности для него работы в Баварии.
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Ответ Детрит
Ну там отказались два участника грядущего Евро, а с Алонсо так и вообще непонятно, зачем ему уходить на понижение из команды чемпиона ;) А если серьезно, то он наверняка хочет попасть или в Реал или в Ливерпуль, поэтому ему эта Бавария с долгосрочным контрактом не нужна вовсе. Так что тут не непривлекательность места, а неудачный выбор кандидатов.
Настолько хотел попасть в Ливерпуль, что и им отказал)
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