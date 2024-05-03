Тухель о непривлекательности «Баварии» из-за отказов тренеров: «Я так не думаю, для меня работа привлекательна. Задачи привлекательные – хотим в финал ЛЧ»

Томас Тухель высказался о привлекательности работы в «Баварии».

Главный тренер мюнхенской команды ответил на вопрос о том, стала ли работа в клубе непривлекательной на фоне того, что несколько тренеров, среди которых Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник, отказались возглавить «Баварию»,

«Я так не думаю. Для меня работа [в клубе] является достаточно привлекательной. В противном случае я бы предпочел промолчать об этом.

На данный момент я возглавляю команду. Перед нами стоят привлекательные задачи – мы хотим выйти в финал Лиги чемпионов.

Я не беспокоюсь за будущее «Баварии», – сказал .

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