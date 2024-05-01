Тухель не останется в «Баварии». Гендиректор не считает его уход ошибкой: «Цель – взять ЛЧ. А потом наши пути разойдутся»

Теги Бавария бундеслига Германия Лига чемпионов УЕФА Томас Тухель Ян-Кристиан Дрезен Футбол

В «Баварии» исключили возможность продолжения работы с Томасом Тухелем.

Генеральный директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал слухи о том, что Тухель останется на посту главного тренера на следующий сезон. Он также ответил на вопрос о том, не было ли решение расстаться неправильным. 

«Нет. Решение нужно оценивать по состоянию на тот момент, когда оно было принято. Это была другая ситуация. 

Сейчас у нас другая ситуация, наша цель – выйти в финал, а затем, надеюсь, выиграть Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы вместе, а потом наши пути разойдутся», – сказал Дрезен.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2).

Тактический диалог Тухеля и Анчелотти. Все резко менялось каждые 20-25 минут

«Бавария» перевернула полуфинал ЛЧ за три минуты. Верите, что пройдут «Реал»?

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14 комментариев
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Было бы эпично взять лч.
Самый странный тренер Тухель, конечно
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Гендиры Баварии продолжают традицию врать. Не было никакой другой ситуации, Тухель ушел за поражение от Байера и еще одно в чемпионате (был отрыв около 5 очков). Лацио проиграли, но дома спокойно прошли в ЛЧ. Зато по поводу Рангника никаких сомнений, хотя он не только в Локо, но и в МЮ выглядел жутко. Потом будут как Нагельсманна просить вернуться)
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Как можно спорить с тем, что Тухель великий тренер? Если он уже 3 клуб за 5 лет выводит в полуфинал ЛЧ. Да, не очень хорош под давлением СМИ, но так идеальный вариант для множества клубов. Только Боэли мог променять его на Поттера и Лэмпарда.
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Ответ Ya glor
+ много травм Даже такую Баварию Реал не смог обыграть Я думал, что Лацио даже не пройдём
Реал не с «Кадисом» играл,а с Баварией,и ничья отличный результат для Реала,учитывая,что ответная игра дома + Карвахаль будет доступен,надеюсь у вас Де Лигт тоже поправится к этому времени
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В команде «шикарная» атмосфера)
Тренер критикует игрока,руководство тренера,так еще под носом ведут переговоры с новым тренером.Вчера было видно,что команда «напряжена» + выезд на Бернабеу,где еще больше давления будет
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Пост вкратце:
"Бавария - мой дом, поэтому будь добр иди на*ер, либо иди на*ер, одно из двух, третьего не дано "
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Ответ Rister81
В команде «шикарная» атмосфера) Тренер критикует игрока,руководство тренера,так еще под носом ведут переговоры с новым тренером.Вчера было видно,что команда «напряжена» + выезд на Бернабеу,где еще больше давления будет
+ много травм
Даже такую Баварию Реал не смог обыграть
Я думал, что Лацио даже не пройдём
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Ответ Pixel 8
Какое давление? Бавария проиграла все что можно было проиграть, она не фаворит, ей терять нечего. Выиграют - хорошо, проиграют - ничего страшного, это ожидаемо. А вот от Реала ждут многого как от короля турнира. Ситуация напоминает 12 год, провал Баварии во внутренних турнирах и скорое чемпионство Реала.
В их противостоянии никогда не бывает «фаворита».Вот именно,что они все проиграли,осталась ЛЧ,за которую можно зацепиться + Кейн,который так хочет трофея + давление ведь не только из за игры,в команде явно не «здоровая» атмосфера и это явно скажется на Бернабеу
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Для Баварии Бундеслига важнее ЛЧ?
Как можно уволить тренера сразу после победы в ЛЧ(потенциальной)?
Даже Ди Маттео дали пару месяцев поработать для приличия после победы в ЛЧ, в которой Дрогба, Терри и Лэмпард состав и схему выбирали))
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Ответ dreamstep
Надеюсь Реал вынесет на Бернабеу Баварию. Команда с такими разногласиями внутри не должна победить в ЛЧ.
Тебе какое дело до Великой Баварии?
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