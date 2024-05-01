Тухель не останется в «Баварии». Гендиректор не считает его уход ошибкой: «Цель – взять ЛЧ. А потом наши пути разойдутся»

В «Баварии» исключили возможность продолжения работы с Томасом Тухелем.

Генеральный директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал слухи о том, что останется на посту главного тренера на следующий сезон. Он также ответил на вопрос о том, не было ли решение расстаться неправильным.

«Нет. Решение нужно оценивать по состоянию на тот момент, когда оно было принято. Это была другая ситуация.

Сейчас у нас другая ситуация, наша цель – выйти в финал, а затем, надеюсь, выиграть . Мы все будем счастливы вместе, а потом наши пути разойдутся», – сказал Дрезен.

В первом матче полуфинала Лиги чемпионов « » сыграла вничью с «Реалом» (2:2).

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