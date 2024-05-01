Тухель не останется в «Баварии». Гендиректор не считает его уход ошибкой: «Цель – взять ЛЧ. А потом наши пути разойдутся»
В «Баварии» исключили возможность продолжения работы с Томасом Тухелем.
Генеральный директор мюнхенского клуба Ян-Кристиан Дрезен прокомментировал слухи о том, что Тухель останется на посту главного тренера на следующий сезон. Он также ответил на вопрос о том, не было ли решение расстаться неправильным.
«Нет. Решение нужно оценивать по состоянию на тот момент, когда оно было принято. Это была другая ситуация.
Сейчас у нас другая ситуация, наша цель – выйти в финал, а затем, надеюсь, выиграть Лигу чемпионов. Мы все будем счастливы вместе, а потом наши пути разойдутся», – сказал Дрезен.
В первом матче полуфинала Лиги чемпионов «Бавария» сыграла вничью с «Реалом» (2:2).
Тактический диалог Тухеля и Анчелотти. Все резко менялось каждые 20-25 минут
«Бавария» перевернула полуфинал ЛЧ за три минуты. Верите, что пройдут «Реал»?
Самый странный тренер Тухель, конечно
Тренер критикует игрока,руководство тренера,так еще под носом ведут переговоры с новым тренером.Вчера было видно,что команда «напряжена» + выезд на Бернабеу,где еще больше давления будет
"Бавария - мой дом, поэтому будь добр иди на*ер, либо иди на*ер, одно из двух, третьего не дано "
Даже такую Баварию Реал не смог обыграть
Я думал, что Лацио даже не пройдём
Как можно уволить тренера сразу после победы в ЛЧ(потенциальной)?
Даже Ди Маттео дали пару месяцев поработать для приличия после победы в ЛЧ, в которой Дрогба, Терри и Лэмпард состав и схему выбирали))