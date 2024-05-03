Федотов о Файзуллаеве: «Заранее обговаривали, что он уедет на полуфинал Кубка Азии и вернется»

Владимир Федотов рассказал о возвращении Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА из сборной.

— Какая ваша реакция на отъезд ?

— Эпопея закончена, они вышли на Олимпиаду. Это успех узбекского футбола, первый раз в истории. Думаю, что все тренеры подпишутся под этим, есть такие моменты, когда футболист уезжает в свою сборную, но нам футболист нужен. Но есть вехи, которые ценны для футболиста.

Мы заранее это обговаривали, что он уедет на полуфинал и вернется, — сказал главный тренер после первого матча с «Зенитом» (1:1) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором Файзуллаев вышел на замену на 70-й минуте.