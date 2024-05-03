Федотов о Файзуллаеве: «Заранее обговаривали, что он уедет на полуфинал Кубка Азии и вернется»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Кубок Азии Владимир Федотов олимпийская сборная Узбекистана Аббосбек Файзуллаев Футбол

Владимир Федотов рассказал о возвращении Аббосбека Файзуллаева в ЦСКА из сборной.

— Какая ваша реакция на отъезд Файзуллаева?

— Эпопея закончена, они вышли на Олимпиаду. Это успех узбекского футбола, первый раз в истории. Думаю, что все тренеры подпишутся под этим, есть такие моменты, когда футболист уезжает в свою сборную, но нам футболист нужен. Но есть вехи, которые ценны для футболиста. 

Мы заранее это обговаривали, что он уедет на полуфинал и вернется, — сказал главный тренер ЦСКА после первого матча с «Зенитом» (1:1) в финале Пути РПЛ Фонбет Кубка России, в котором Файзуллаев вышел на замену на 70-й минуте.

Материалы по теме

2 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
из за этого потеря очков клубом
+3
-2
+1
Дали бы Фазику в финале сыграть, может этот финал будет один раз в жизни.
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий