Файзуллаев вернется в ЦСКА. Хавбек не сыграет за Узбекистан в финале Кубка Азии U23
Аббосбек Файзуллаев возвращается в расположение ЦСКА.
Футбольная ассоциация Узбекистана сообщила, что 20-летний полузащитник не сыграет в финале Кубка Азии U23. Он вернется в Москву в соответствии с условиями соглашения между ФАУ и ЦСКА.
В финале Кубка Азии U23 сборная Узбекистана встретится с командой Японии. Игра состоится 3 мая.
Завтра, 2 мая, ЦСКА проведет первый матч с «Зенитом» в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.
Сейчас у ЦСКА невероятно сложный отрезок: 3 важных матча против Зенита и нужна полная обойма игроков, а то со Спартаком и Балтикой было видно как некому креативить в атаке.