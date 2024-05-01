Файзуллаев вернется в ЦСКА. Хавбек не сыграет за Узбекистан в финале Кубка Азии U23

Аббосбек Файзуллаев возвращается в расположение ЦСКА.

Футбольная ассоциация Узбекистана сообщила, что 20-летний полузащитник не сыграет в финале Кубка Азии U23. Он вернется в Москву в соответствии с условиями соглашения между ФАУ и ЦСКА.

В финале Кубка Азии U23 сборная Узбекистана встретится с командой Японии. Игра состоится 3 мая.

Завтра, 2 мая, проведет первый матч с «Зенитом» в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России.