Файзуллаев вернется в ЦСКА. Хавбек не сыграет за Узбекистан в финале Кубка Азии U23

Теги ЦСКА премьер-лига Россия Сборная Узбекистана по футболу Федерация футбола Узбекистана Аббосбек Файзуллаев Футбол

Аббосбек Файзуллаев возвращается в расположение ЦСКА.

Футбольная ассоциация Узбекистана сообщила, что 20-летний полузащитник не сыграет в финале Кубка Азии U23. Он вернется в Москву в соответствии с условиями соглашения между ФАУ и ЦСКА.

В финале Кубка Азии U23 сборная Узбекистана встретится с командой Японии. Игра состоится 3 мая.

Завтра, 2 мая, ЦСКА проведет первый матч с «Зенитом» в рамках финала Пути РПЛ Фонбет Кубка России. 

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20 комментариев
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Могли бы и оставить финал все таки, Аббос был бы благодарен и оставшиеся матчи играл бы с отличным настроением
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На ОИ вышли, задача выполнена. Поэтому смысла играть в финале нет. Жаль, что поедет на ОИ и опять предсезонки не будет у человека.
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Ответ Islam Gasanov
Могли бы и оставить финал все таки, Аббос был бы благодарен и оставшиеся матчи играл бы с отличным настроением
А если бы проиграли финал и Аббос получил бы травму, то какой бы он был в оставшихся матчах ?

Сейчас у ЦСКА невероятно сложный отрезок: 3 важных матча против Зенита и нужна полная обойма игроков, а то со Спартаком и Балтикой было видно как некому креативить в атаке.
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Можно было сделать исключение и дать парню сыграть в финале. Мне кажется он может быть демотивирован таким решением клуба 🤔
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там задачу выполнил. а у нас разве не супер важный матч?
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Уедет куда-нибудь в топ-лигу фиг кто его так отпускать в конце сезона будет.
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К Рубину будет готов или завтра выйдет?
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Ответ Islam Gasanov
Могли бы и оставить финал все таки, Аббос был бы благодарен и оставшиеся матчи играл бы с отличным настроением
Вероятно, особых шансов у Узбекистана нет против Японии. Поэтому его присутствие в сборной не имеет смысла.
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Ответ Diamond house
откуда ты знаешь его личные задачи? может он стпвил цель забить в финале хет-трик? он имел полное право остаться и играть. это его сборная и его первый в жизни крупный финал. поймут ли узбекистанцы его неизвестно от слова совсем.
Это 3-й его крупный финал со сборной, в котором он мог сыграть: Аббос уже становился чемпионом Азии до 20 лет в 2023 году и был вице-чемпионом Азии до 23 лет в 2022 году.
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Что за бред, в финале не так часто играют
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Да и финал это все таки витрина и возможность показать себя зарубежным клубам
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А Бавария?
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Ответ georgeorgg
Какие могут быть суперважные матчи в РПЛ у клуба, который не борется ни за чемпионство, ни за выживание, ни за даже призовые?
а за Кубок как? Борятся?
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