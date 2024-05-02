У «Тоттенхэма» 1 победа над «Челси» в 15 последних матчах в основное время

«Тоттенхэм» одержал только одну победу над «Челси» в 15 последних матчах.

Сегодня «шпоры» уступили «синим» в перенесенном матче 26-го тура со счетом 0:2.

В феврале прошлого года « » одолел « » с аналогичным счетом.

Помимо этого, за последние 15 матчей на их счету одна победа по пенальти (1:1, 5:4) в рамках Кубка английской лиги в 2020 году.

«Челси» обыгрывал противника 11 раз (из них один раз – по пенальти), дважды команды сыграли вничью.