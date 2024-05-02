У «Тоттенхэма» 1 победа над «Челси» в 15 последних матчах в основное время

Теги Челси премьер-лига Англия Кубок английской лиги Тоттенхэм Футбол

«Тоттенхэм» одержал только одну победу над «Челси» в 15 последних матчах.

Сегодня «шпоры» уступили «синим» в перенесенном матче 26-го тура АПЛ со счетом 0:2.

В феврале прошлого года «Тоттенхэм» одолел «Челси» с аналогичным счетом. 

Помимо этого, за последние 15 матчей на их счету одна победа по пенальти (1:1, 5:4) в рамках Кубка английской лиги в 2020 году. 

«Челси» обыгрывал противника 11 раз (из них один раз – по пенальти), дважды команды сыграли вничью.

11 комментариев
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Как же похорошели при Постекоглу! И это они ещё сезон проводят в комфортном графике без еврокубков и слившись рано из домашних кубков, дерби оба слиты вчистую , при том что спокойно готовились к решающему отрезку сезона две недели.
+6
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+6
Ну, по крайней мере мы узнали что шпоры 100% не смогут отобрать очков у Сити
+4
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+4
Ответ Владимир Владимирович
Всё идёт к тому что Почч на легке выиграет ещё пару матчей и его оставят. Лучше Флика или Нагеля сразу после июньского Евро забирать
Чем лучше? Они смогут играть лучше чем Поч, когда весь сезон в лазарете 10+ игроков?
+3
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+3
А разговоров-то было.
+2
0
+2
Ответ Милдронат Бромантанов
Как же похорошели при Постекоглу! И это они ещё сезон проводят в комфортном графике без еврокубков и слившись рано из домашних кубков, дерби оба слиты вчистую , при том что спокойно готовились к решающему отрезку сезона две недели.
Дело в том что футбол Постекоглу симпотный как и Де Дзерби, нормальной замены Кейну не взяли, один Сон за всех отрабатывает в атаке, если несколько хороших трансферов шпоры оформят, то они пошумят
+3
-1
+2
Ответ Владимир Владимирович
Дело в том что футбол Постекоглу симпотный как и Де Дзерби, нормальной замены Кейну не взяли, один Сон за всех отрабатывает в атаке, если несколько хороших трансферов шпоры оформят, то они пошумят
Хммм два игрока за полтинник (Джонсон и Мэддисон), да не прямая замена, но и Постекоглу чуть в другой футбол играет
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У Челси 1000 проблем, но шпоры явно не одна из них
+1
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У Тоттенхэма 1 победа на Стэмфорде за 30 лет. При Поче.
Так что будничный вынос второго лондонского.
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Мертвые
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ТТХ может 5 строчку упустить?
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