У «Тоттенхэма» 1 победа над «Челси» в 15 последних матчах в основное время
«Тоттенхэм» одержал только одну победу над «Челси» в 15 последних матчах.
Сегодня «шпоры» уступили «синим» в перенесенном матче 26-го тура АПЛ со счетом 0:2.
В феврале прошлого года «Тоттенхэм» одолел «Челси» с аналогичным счетом.
Помимо этого, за последние 15 матчей на их счету одна победа по пенальти (1:1, 5:4) в рамках Кубка английской лиги в 2020 году.
«Челси» обыгрывал противника 11 раз (из них один раз – по пенальти), дважды команды сыграли вничью.
Так что будничный вынос второго лондонского.