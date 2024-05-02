Семак о контракте с «Зенитом» до 2030-го: «Работа устраивает клуб, значит, все понимают сложность нашего пути. Шесть лет возникают какие‑то разговоры, 2‑3 матча что‑то происходит – и начинается»
Сергей Семак прокомментировал договоренность о продолжении работы в «Зените».
«Естественно, продление контракта – доверие клуба тренерскому штабу, той дороге, которую мы выбрали. Значит, все понимают сложность нашего пути и проблем, которые возникают. Работа устраивает клуб, и это приятно.
Шесть лет возникают какие‑то разговоры, в любой сильной команде такое бывает. Два‑три матча что‑то происходит – и начинается.
Уважение клуба приятно. Мы все понимаем, что есть цели и задачи, в зависимости от них выстраивается работа», – сказал главный тренер «Зенита».
Аршавин о продлении Семака до 2030-го: «Зенит» дает понять, что стоит за тренером. Человек может работать вдолгую и не бояться ошибаться»
- Лишь бы не вернули в еврокубки!