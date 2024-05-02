Семак о контракте с «Зенитом» до 2030-го: «Работа устраивает клуб, значит, все понимают сложность нашего пути. Шесть лет возникают какие‑то разговоры, 2‑3 матча что‑то происходит – и начинается»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Матч ТВ Футбол

Сергей Семак прокомментировал договоренность о продолжении работы в «Зените».

«Естественно, продление контракта – доверие клуба тренерскому штабу, той дороге, которую мы выбрали. Значит, все понимают сложность нашего пути и проблем, которые возникают. Работа устраивает клуб, и это приятно.

Шесть лет возникают какие‑то разговоры, в любой сильной команде такое бывает. Два‑три матча что‑то происходит – и начинается.

Уважение клуба приятно. Мы все понимаем, что есть цели и задачи, в зависимости от них выстраивается работа», – сказал главный тренер «Зенита».

Аршавин о продлении Семака до 2030-го: «Зенит» дает понять, что стоит за тренером. Человек может работать вдолгую и не бояться ошибаться»

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12 комментариев
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Главное, чтобы Зенит в сжатые сроки взбодрился, а то уж очень вяло выглядят
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Да вокруг Семака вообще какая-то истерия нездоровая. Достаточно ветку сегодняшнего матча посмотреть. Там полно какого-то неадекватного заламывания рук с требованием отставки. Но команда пусть и в локальном кризисе, но во-первых, в шаге от финала кубка и текущий лидер РПЛ. Во-вторых, перестраивается прямо по ходу сезона. Идет тяжело, но идет. Чего началось то?
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У Зенита всегда были одни из лучших игроков лиги, но такой стабильности не было никогда, и это заслуга Семака. Мостовые и ему подобные постоянно его хейтят, но не факт что без него были бы такие результаты
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Этот сезон самый неоднозначный,но все в конце сезона. Зениту несвойственно менять тренеров который результат приносят,да порой игра летит куда то в бездну,но это уже вопрос психологии и мотивации. Хотя вон Ерохин показал как надо играть со скамейки.не Изидор или Коваленко забили,а именно старый добрый Алехандро.
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Семак:
- Лишь бы не вернули в еврокубки!
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Довольно посредственный тренер для еврокубков,все видели его ежегодные позоры в ЛЧ.
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