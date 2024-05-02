Тчуамени получил ушиб на тренировке «Реала» и вряд ли сыграет с «Кадисом»

Орельен Тчуамени может пропустить ближайший матч «Реала».

Как сообщает As, в ходе сегодняшней тренировки хавбек получил ушиб левой ноги и прервал занятие.

4 мая мадридцам предстоит встреча с « ». Ожидается, что француз ее пропустит, хотя при острой необходимости мог бы сыграть, поскольку повреждение не очень серьезное.

При этом участию в ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов ничто не угрожает.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 игр в и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.