Тчуамени получил ушиб на тренировке «Реала» и вряд ли сыграет с «Кадисом»
Орельен Тчуамени может пропустить ближайший матч «Реала».
Как сообщает As, в ходе сегодняшней тренировки хавбек получил ушиб левой ноги и прервал занятие.
4 мая мадридцам предстоит встреча с «Кадисом». Ожидается, что француз ее пропустит, хотя при острой необходимости мог бы сыграть, поскольку повреждение не очень серьезное.
При этом участию Тчуамени в ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов ничто не угрожает.
В текущем сезоне полузащитник провел 27 игр в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.