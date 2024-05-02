Тчуамени получил ушиб на тренировке «Реала» и вряд ли сыграет с «Кадисом»

Теги Бавария Реал Мадрид Ла Лига Лига чемпионов УЕФА травмы Кадис Орельен Тчуамени Здоровье Футбол

Орельен Тчуамени может пропустить ближайший матч «Реала».

Как сообщает As, в ходе сегодняшней тренировки хавбек получил ушиб левой ноги и прервал занятие.

4 мая мадридцам предстоит встреча с «Кадисом». Ожидается, что француз ее пропустит, хотя при острой необходимости мог бы сыграть, поскольку повреждение не очень серьезное.

При этом участию Тчуамени в ответном матче с «Баварией» в Лиге чемпионов ничто не угрожает.

В текущем сезоне полузащитник провел 27 игр в Ла Лиге и забил 3 гола. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

Материалы по теме

6 комментариев
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Здоровья!💪🇫🇷
+4
0
+4
Как раз отдохнёт лишние 90 минут перед Баварией👍В чемпе всё решено уже.
+2
0
+2
Здоровья Орельену! Радует, что к матчу с Баварией будет готов. Талисман команды, 30 выходов в стартовом составе- ни одного поражения у Мадрида.
+1
0
+1
Ответ Роман Львов
Как раз отдохнёт лишние 90 минут перед Баварией👍В чемпе всё решено уже.
Да и в лч тоже, бавария на классе хлопнет наш риал
0
0
0
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий