Тчуамени и Камавинга сыграют против «Барселоны» в защите. Модрич и Васкес тоже в старте «Реала»
«Реал» представил стартовый состав на класико.
На матч против «Барселоны» в 32-м туре Ла Лиги главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выпустит следующих футболистов:
– вратарь: Андрей Лунин;
– защита: Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга;
– полузащита: Лука Модрич, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;
– нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.
Пресс F
Хотя и у Барсы профильного опорника нет... и у нас нет 😁 видимо, голов будет много
Но учитывая, что Мадрид в сезон, когда проигрывает на своем поле Барсе берет ЛЧ - любой результат меня устроит))
Да и Лалигу точно не сольем
Флэшбэки из прошлогодней ответки на «Этихаде» всплывают сразу. То же самое всё... И Вальверде измотанный (почему не Себальос?!), и Камавинга на фланге (бомба замедленного действия), и Кроос в опорной...
Опять же, где кантерано?! Почему «Барса» ставит Кубарси и Ямаля, а мы годами маринуем своих?!
Вальверде конечно железный, но в опорке он не так хорош, как Чуамени или Камавинга.. Особенно когда на правом фланге нужно страховать Васкеса..
Ну и Франа или Начо то можно было задействовать.. Раз Милитао решили беречь для Баварии..
Но в этот раз хоть не от хорошей жизни..