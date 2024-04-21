Тчуамени и Камавинга сыграют против «Барселоны» в защите. Модрич и Васкес тоже в старте «Реала»

Теги Карло Анчелотти Барселона Реал Мадрид Ла Лига Лука Модрич Тони Кроос Антонио Рюдигер Лукас Васкес Федерико Вальверде Андрей Лунин Винисиус Жуниор Орельен Тчуамени Родриго Класико Эдуардо Камавинга Джуд Беллингем Футбол

«Реал» представил стартовый состав на класико.

На матч против «Барселоны» в 32-м туре Ла Лиги главный тренер мадридцев Карло Анчелотти выпустит следующих футболистов:

вратарь: Андрей Лунин;

защита: Лукас Васкес, Орельен Тчуамени, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга;

полузащита: Лука Модрич, Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;

нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.

«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00

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56 комментариев
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1 профильный защитник в составе это интересно
+22
0
+22
Норм состав для разгрома Барселоны.
+40
-22
+18
Ответ Anya Belova
Модрич и Кроос вместе на поле 🤨 Феде и Джуд будут сегодня бегать за троих...
Скорей всего это последний совместный старт легенд в матче такого калибра..

Пресс F
+19
-2
+17
Ответ Benjamin
Комментарий скрыт
Да да только яйцы причешет РЕАЛСКИ
+20
-5
+15
Опять один Вальверде будет за всех полузащитников бегать.
+15
-1
+14
Ответ Дмитрий Герцен
1 профильный защитник в составе это интересно
Реал играл против Атлетико с Начо и Карвахалем в центре защиты, так что это цветочки
+11
0
+11
Ответ dr. cage
Скорей всего это последний совместный старт легенд в матче такого калибра.. Пресс F
Да, но тревожно за такой центр поля((
Хотя и у Барсы профильного опорника нет... и у нас нет 😁 видимо, голов будет много
+10
0
+10
Модрич и Кроос вместе на поле 🤨 Феде и Джуд будут сегодня бегать за троих...
+11
-1
+10
Ответ MVL
Опять один Вальверде будет за всех полузащитников бегать.
Джуд тоже норм пашет
+8
0
+8
Мне кажется оголяют центр, ну не вытянет Кроос опорника, нужен Камавинга в центре, а на фланге Франа , ну что он совсем плох чтоли?
+7
-1
+6
Полузащита конечно смущает. Кроос и Модрич одновременно с первых минут могут выйти боком.
+6
-1
+5
Вальверде б тоже можно было дать отдохнуть,жалко этого зверя)
+6
-1
+5
Ответ FRM
почему не Менди?
Перегруз мышц..
+6
-1
+5
Дали бы турку поиграть
+4
0
+4
почему не Менди?
+4
0
+4
Ответ Ophiomorph
Полузащита конечно смущает. Кроос и Модрич одновременно с первых минут могут выйти боком.
Это да, тем более все вымотанные после Сити.
Но учитывая, что Мадрид в сезон, когда проигрывает на своем поле Барсе берет ЛЧ - любой результат меня устроит))
Да и Лалигу точно не сольем
+5
-2
+3
РМ победа!!!
+8
-6
+2
Ответ DiZ0893
Мне кажется оголяют центр, ну не вытянет Кроос опорника, нужен Камавинга в центре, а на фланге Франа , ну что он совсем плох чтоли?
+100.

Флэшбэки из прошлогодней ответки на «Этихаде» всплывают сразу. То же самое всё... И Вальверде измотанный (почему не Себальос?!), и Камавинга на фланге (бомба замедленного действия), и Кроос в опорной...

Опять же, где кантерано?! Почему «Барса» ставит Кубарси и Ямаля, а мы годами маринуем своих?!
+3
-1
+2
Ответ Семен Клейменов
+100. Флэшбэки из прошлогодней ответки на «Этихаде» всплывают сразу. То же самое всё... И Вальверде измотанный (почему не Себальос?!), и Камавинга на фланге (бомба замедленного действия), и Кроос в опорной... Опять же, где кантерано?! Почему «Барса» ставит Кубарси и Ямаля, а мы годами маринуем своих?!
То, что Анчи не любит ротацию, это не новость. Но это уже похоже на самовредительство. Судя по составу Карло считает Франа на левом фланге бОльшим риском, чем подобный центр поля с двумя ветеранами против молодой и дерзкой Барсы. Ох, чую будет весело, ну болельщикам Барсы так точно.
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Ответ Yobo
Норм состав для разгрома Барселоны.
Не будет никакого разгрома, победа в один мяч уже будет суперрезультатом
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Настроение испорчено одним уже составом на матч. Опять это трусливое существо будет ложиться под этого физрука. Если с Сити это еще можно было понять, сегодня я его трусливый футбол отказываюсь понимать.
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Ответ Ashan Sorokin
Дали бы турку поиграть
Матч с прямым конкурентом за титул. Турку играть если только при крупном счёте, когда уже всё решено
+1
0
+1
Состав рассчитан на нападение много голов от Мадрида.
+2
-1
+1
Ответ MVL
Опять один Вальверде будет за всех полузащитников бегать.
Барселоне даже этого хватит
+1
0
+1
Ответ vcaireac
Это ротация после МС,и в чем эксперименты?Чуамени уже играл ЦЗ,Камавинга тоже комфортно себя чувствует ЛЗ.
Оставлять центр поля без полноценного опорника и одновременно с двумя ветеранами это не эксперимент?

Вальверде конечно железный, но в опорке он не так хорош, как Чуамени или Камавинга.. Особенно когда на правом фланге нужно страховать Васкеса..

Ну и Франа или Начо то можно было задействовать.. Раз Милитао решили беречь для Баварии..
+2
-1
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Опять Анчи на Класико решил эксперименты ставить..

Но в этот раз хоть не от хорошей жизни..
+4
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Тчуаменинга в составе. Значит, будет победа.
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Ответ Hella black
Не стоит недооценивать планы Карло Анчелотти,но если напихаем ВАРдриду и в хвост и в гриву,буду только рад 😎
Комментарий удален модератором
Ответ Nadir Nadirov
Надо было Эдера милитао выпустить после восстановления он не выходит в старте
Милитао пусть набирает форму в менее значимых матчах, пока рано его выпускать в старте да еще и в Класико.
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Ответ Buzya
Матч с прямым конкурентом за титул. Турку играть если только при крупном счёте, когда уже всё решено
Наоборот такие игры закалят ,да и в барсе играют не сильно старше его игроки а сам по себе классико ничего не решает кроме моральной компенсации барсы ,скрасить провальный сезон так сказать а для Реала это тяжёлый выезд после того как оставили огромные силы на этихаде
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