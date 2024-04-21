Тчуамени и Камавинга сыграют против «Барселоны» в защите. Модрич и Васкес тоже в старте «Реала»

«Реал» представил стартовый состав на класико.

На матч против «Барселоны» в 32-м туре главный тренер мадридцев выпустит следующих футболистов:

– вратарь: ;

– защита: , Орельен Тчуамени, Антонио Рюдигер, Эдуардо Камавинга;

– полузащита: , Федерико Вальверде, Тони Кроос, Джуд Беллингем;

– нападение: Винисиус Жуниор, Родриго.

«Реал» – «Барселона». Онлайн-трансляция начнется в 22:00