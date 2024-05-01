Александр Мостовой: «Соболев играет с потухшими глазами, а должен быть всегда заряжен на борьбу. В этом есть вина Абаскаля»
Александр Мостовой высказался об игре Александра Соболева в текущем сезоне.
«Когда лучшие игроки команды выступают ниже своего уровня, всегда есть вопросы к тренеру. Думаю, у Соболева и Абаскаля сложились не самые лучшие отношения, поэтому Саша чуть сбавил.
В этом сезоне Соболев играет с потухшими глазами. А он должен быть всегда заряжен на борьбу, так как действует на острие атаки. Ну, в этом есть вина Абаскаля», – сказал бывший полузащитник сборной России.
Соболеву нужно с психами своими вечными что-то делать - взять контакт психолога у Черникова - тот сильно спокойнее стал играть в последнее время, и это реальный плюс для Краснодара