Александр Мостовой: «Соболев играет с потухшими глазами, а должен быть всегда заряжен на борьбу. В этом есть вина Абаскаля»

Александр Мостовой высказался об игре Александра Соболева в текущем сезоне.

«Когда лучшие игроки команды выступают ниже своего уровня, всегда есть вопросы к тренеру. Думаю, у и сложились не самые лучшие отношения, поэтому Саша чуть сбавил.

В этом сезоне Соболев играет с потухшими глазами. А он должен быть всегда заряжен на борьбу, так как действует на острие атаки. Ну, в этом есть вина Абаскаля», – сказал бывший полузащитник сборной России.