Александр Мостовой: «Соболев играет с потухшими глазами, а должен быть всегда заряжен на борьбу. В этом есть вина Абаскаля»

Теги Спартак премьер-лига Россия Александр Мостовой Александр Соболев Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой высказался об игре Александра Соболева в текущем сезоне.

«Когда лучшие игроки команды выступают ниже своего уровня, всегда есть вопросы к тренеру. Думаю, у Соболева и Абаскаля сложились не самые лучшие отношения, поэтому Саша чуть сбавил.

В этом сезоне Соболев играет с потухшими глазами. А он должен быть всегда заряжен на борьбу, так как действует на острие атаки. Ну, в этом есть вина Абаскаля», – сказал бывший полузащитник сборной России.

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10 комментариев
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Мостовой до сих пор заряжен на травлю Абаскаля
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Ответ ПавелАвер
Мостовой до сих пор заряжен на травлю Абаскаля
Контракт до конца сезона заключался
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Проблема Соболева как раз в этом,что он слишком заряжен и это мешает ему показывать футбол.Но кто я такой?Я ведь в футбол не играл.
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Мостовой: меня никто не зовёт тренировать. В этом полная вина Абаскаля
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чего, чего, а потухших глаз у Соболева никогда не видел (ни при одном тренере)!

Соболеву нужно с психами своими вечными что-то делать - взять контакт психолога у Черникова - тот сильно спокойнее стал играть в последнее время, и это реальный плюс для Краснодара
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Сзади за руки и майки хватает соперников с горящими глазами))
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Хотели поехать на шашлыки, но погода подвела, виноват Абаскаль, не игравший в футбол.
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🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣соску ещё дайте Соболеву.
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если Спартак проиграет, виноват абаскаль, он не играл в футбол, если Спартак выиграет, виноват абаскаль, он не тренерует Спартак, он не играл в футбол, в жизни всякое бывает, кто то не играя футбол становиться тренером, а кто играл не может стать тренером, в этом вина Абаскаля он не играл в футбол, абаскаль мостовому жить не даёт, он не играл в футбол, зато вставлял хорошо мостовому что у него опа всё ещё горит.
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