Тео Бонгонда: «У «Спартака» много трофеев в прошлом – можем повторить. Сейчас непростой период, но мы постараемся»

Теги Спартак премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России Тео Бонгонда Футбол

Тео Бонгонда рассказал о желании побеждать в «Спартаке».

После победы в матче с «Динамо» (2:0) красно-белые сохраняют шансы на победу в Фонбет Кубке России. 

– «Спартак» – один из самых больших клубов России, если не самый большой. Мы всегда стремимся выиграть трофеи. Сейчас у нас непростой период, но мы сделаем все, чтобы закончить чемпионат на мажорной ноте.

– Проклятый ли «Спартак» клуб на трофеи?

– Но у «Спартака» много же трофеев, не так ли? Они были выиграны в прошлом. Мы можем повторить это. Не знаю, когда это произойдет, но мы постараемся, – заявил игрок «Спартака» Тео Бонгонда

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5 комментариев
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Ответ Алексей Горланов
Комментарий удален пользователем
Давненько такого бреда не читала😂
+1
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+1
Можем повторить звучит как угроза )
+2
-2
0
Сколько этих хвалебных фраз звучало, звучит и еще прозвучит…
+2
-2
0
Ответ T622222
Можем повторить звучит как угроза )
Комментарий удален пользователем
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