Журналист Лоуренс о «ПСЖ»: «Меньше эго и проблем в раздевалке, раньше у них были кланы. Месси не особо что-то волновало, но это Месси. Теперь игроки ладят»
Жюльен Лоуренс связал с атмосферой в команде результаты «ПСЖ» в сезоне.
Команда выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.
«Я думаю, это связано с несколькими вещами. Очевидно, это заключительный сезон перед большими переменами в том смысле, что Мбаппе покинет клуб после семи сезонов.
Все это происходит в тот момент, когда, скажем так, в раздевалке команды меньше эго и меньше проблем.
В команде нет Месси, нет Неймара, нет Вератти, которые хороши на поле, но были в раздевалке они были словно королями.
Месси не особо что-то волновало, но это был Месси, тем не менее.
Теперь в раздевалке люди, которые просто ладят со всеми, рассказывают всем анекдоты на разных языках. Раньше у них были кланы, а сейчас их, кажется, нет», – сказал журналист Жюльен Лоуренс.