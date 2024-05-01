Журналист Лоуренс о «ПСЖ»: «Меньше эго и проблем в раздевалке, раньше у них были кланы. Месси не особо что-то волновало, но это Месси. Теперь игроки ладят»

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция Неймар Лука Вератти Килиан Мбаппе Футбол

Жюльен Лоуренс связал с атмосферой в команде результаты «ПСЖ» в сезоне.

Команда выиграла Лигу 1 и дошла до полуфинала Лиги чемпионов.

«Я думаю, это связано с несколькими вещами. Очевидно, это заключительный сезон перед большими переменами в том смысле, что Мбаппе покинет клуб после семи сезонов.

Все это происходит в тот момент, когда, скажем так, в раздевалке команды меньше эго и меньше проблем.

В команде нет Месси, нет Неймара, нет Вератти, которые хороши на поле, но были в раздевалке они были словно королями.

Месси не особо что-то волновало, но это был Месси, тем не менее.

Теперь в раздевалке люди, которые просто ладят со всеми, рассказывают всем анекдоты на разных языках. Раньше у них были кланы, а сейчас их, кажется, нет», – сказал журналист Жюльен Лоуренс.

9 комментариев
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Игроки не ладили из-за игрока который тише воды, ниже травы, ок
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+10
Ну погнали)
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Основной срач был между мбаппе и Неймаром, каждый считал себя альфа, Месси было похер . Ясно понятно что он не хотел там играть, даже в mls видно , что горят глаза
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ПСЖ сейчас топ, не хватает нормального вратаря и опорника.
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Когда Мбаппе из ПСЖ уйдет наконец-то они будут похожи действительно на команду. Рамушу стали больше доверять и как итог свои мячи он забивает. Вообще смотрю так на Реал и на нынешнего Винсиуса, как бы он там всё не испортил, а ПСЖ без двух "звёзд" заметно прибавил. Да, им прёт жестко в ЛЧ, но хоть прессинг появился, а то до этого ПСЖ порой выглядел как середнячок, играющий первый раз в ЛЧ
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Ответ Блуждающий странник
Когда Мбаппе из ПСЖ уйдет наконец-то они будут похожи действительно на команду. Рамушу стали больше доверять и как итог свои мячи он забивает. Вообще смотрю так на Реал и на нынешнего Винсиуса, как бы он там всё не испортил, а ПСЖ без двух "звёзд" заметно прибавил. Да, им прёт жестко в ЛЧ, но хоть прессинг появился, а то до этого ПСЖ порой выглядел как середнячок, играющий первый раз в ЛЧ
Так и есть, Барколя уже сейчас выглядит предпочтительнее слева.
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