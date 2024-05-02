Соболев о 2:0 с «Динамо»: «Спартак» сыграл правильно, умно. Осталась одна игра до финала, две – до трофея»
Александр Соболев оценил победу над «Динамо» (2:0).
«Спартак» выиграл матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.
«Можно сказать, что всю игру играли по счету, пытались сыграть на контратаках. Отличная игра, сыграли правильно, умно. Идем дальше.
Больше всего забиваю «Динамо» за «Спартак». Хочется забивать и в других играх, а там пока немножко суховато.
Еще когда мы в прошлый раз выиграли Кубок, я говорил, что хочу еще сыграть в финале и выиграть. Хочу сыграть в «Лужниках» при 70-80 тысячах красно-белых болельщиков. Мне кажется, это мечта любого футболиста. Осталась одна игра до финала, две – до трофея.
Когда команда побеждает, все начинают чувствовать себя по-другому, более раскрепощенно. В коллективе хорошее настроение у всех, это придает сил», – сказал нападающий «Спартака».