Соболев о 2:0 с «Динамо»: «Спартак» сыграл правильно, умно. Осталась одна игра до финала, две – до трофея»

Александр Соболев оценил победу над «Динамо» (2:0).

«Спартак» выиграл матч второго этапа 1/2 финала Пути регионов Фонбет Кубка России.

«Можно сказать, что всю игру играли по счету, пытались сыграть на контратаках. Отличная игра, сыграли правильно, умно. Идем дальше.

Больше всего забиваю « » за « ». Хочется забивать и в других играх, а там пока немножко суховато.

Еще когда мы в прошлый раз выиграли , я говорил, что хочу еще сыграть в финале и выиграть. Хочу сыграть в «Лужниках» при 70-80 тысячах красно-белых болельщиков. Мне кажется, это мечта любого футболиста. Осталась одна игра до финала, две – до трофея.

Когда команда побеждает, все начинают чувствовать себя по-другому, более раскрепощенно. В коллективе хорошее настроение у всех, это придает сил», – сказал нападающий « ».