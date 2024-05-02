Пеп скучает по Гюндогану. «Ман Сити» жалеет, что не продлил контракт с игроком (Mundo Deportivo)

Пеп Гвардиола скучает по игре Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити».

53-летнему специалисту не хватает влияния и качества игры немецкого полузащитника. Английский клуб сожалеет, что не настоял на продлении контракта с футболистом, сообщает Mundo Deportivo.

Бывший тренер «Барсы» и «Баварии» – поклонник стиля и манеры игры Гюндогана. Фактически, немец был первым трансфером после прихода Гвардиолы в английский клуб. Ни Матео Ковачич, ни Матеуш Нунеш не смогли восполнить отсутствие Илкая.

Пеп не хотел отпускать его, но «Сити» воспринял уход игрока спокойно. Немец был одним из капитанов клуба, незаменимым как в раздевалке, так и на поле, отлично ассистировал и забивал в решающие моменты.

33-летний Гюндоган выступает за «Барселону». В этом сезоне Ла Лиги у него 12 (5+7) результативных действий по системе «гол+пас» в 32 матчах.