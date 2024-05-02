Пеп скучает по Гюндогану. «Ман Сити» жалеет, что не продлил контракт с игроком (Mundo Deportivo)

Теги Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Ла Лига Лига чемпионов УЕФА Пеп Гвардиола Илкай Гюндоган Матео Ковачич Матеуш Нунеш Футбол

Пеп Гвардиола скучает по игре Илкая Гюндогана в «Манчестер Сити».

53-летнему специалисту не хватает влияния и качества игры немецкого полузащитника. Английский клуб сожалеет, что не настоял на продлении контракта с футболистом, сообщает Mundo Deportivo.

Бывший тренер «Барсы» и «Баварии» – поклонник стиля и манеры игры Гюндогана. Фактически, немец был первым трансфером после прихода Гвардиолы в английский клуб. Ни Матео Ковачич, ни Матеуш Нунеш не смогли восполнить отсутствие Илкая.

Пеп не хотел отпускать его, но «Сити» воспринял уход игрока спокойно. Немец был одним из капитанов клуба, незаменимым как в раздевалке, так и на поле, отлично ассистировал и забивал в решающие моменты. 

33-летний Гюндоган выступает за «Барселону». В этом сезоне Ла Лиги у него 12 (5+7) результативных действий по системе «гол+пас» в 32 матчах.

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36 комментариев
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Спасибо за такого игрока Пеп, еще и бесплатно
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Пеп скучает по Гюндогану

Пишет ночью "Привет, спишь?"
+62
-2
+60
Ответ Hello Berlin
Спасибо за такого игрока Пеп, еще и бесплатно
игрок сам хотел уйти из Англии в Испанию
+36
0
+36
Покажи мне свой центр поля, и я скажу тебе, какая у тебя команда. Сити мог бы Холланда отпустить из команды с меньшей потерей качества, чем кого-то из тройки Родри-Гюндоган-Де Брейне.
+38
-4
+34
Ответ 65 дней
Комментарий скрыт
Что так скромно? В каждый день ТО по 3 миллиарда
+20
-1
+19
вот как раз его не хватало с реалом
+17
-3
+14
Ответ Aleksey Yashin
Пеп скучает по Гюндогану Пишет ночью "Привет, спишь?"
Засыпает лысый шарлатан, а-а-а,
А на горизонте Гюндоган, у-у-у.
+12
0
+12
Ответ Барыга блинами
Тем временем у Гюндогана 0 трофеев за сезон, а Сити без него успел взять Суперкубок УЕФА, КЧМ и вероятно возьмёт АПЛ и Кубок Англии)))
Вы же не думаете, что Гюндоган на закате карьеры будет плохо спать из-за парочки статуэток, коих у него уже предостаточно?
+9
0
+9
Гюндоган в настоящее время самый лучший и самый стабильный игрок в Барселоне - спасибо Пепу!
+9
-1
+8
Ответ Football poet
А с другой стороны расстались вовремя, мне кажется Пакета идеально заменит Гюндогана в Сити. Если этот трансфер осуществится, то вопрос о чемпионстве можно будет закрывать в начале сезона сразу
Совсем разные игроки)
+10
-2
+8
Ответ Hello Berlin
Спасибо за такого игрока Пеп, еще и бесплатно
помог любимой барсе ❤
+10
-3
+7
Поражен как Гюндоган реанимировал карьеру и стал одним из лучших в мире. Думал, в Дортмунде уже заканчивает, кушать хорошо стал. А тут Пеп.
+8
-1
+7
С отрывом лучший игрок Барсы в этом сезоне.
+5
0
+5
Ответ 65 дней
Комментарий скрыт
Хейтеры вообще с реальностью не дружат? Какие 1,5 ярда?)) больше, гораздо больше!
+6
-2
+4
Да, одна из причин почему Сити не так монументален в этом сезоне - отсутствие Гюндо
+4
-1
+3
Ответ Marcus-light
Поражен как Гюндоган реанимировал карьеру и стал одним из лучших в мире. Думал, в Дортмунде уже заканчивает, кушать хорошо стал. А тут Пеп.
И это после крестов
+2
0
+2
Ответ Kuryanin
Засыпает лысый шарлатан, а-а-а, А на горизонте Гюндоган, у-у-у.
С пасиками, дриблингом, ударом -
Пепу не хватает Гюндогана
+2
0
+2
Ответ Hello Berlin
Спасибо за такого игрока Пеп, еще и бесплатно
Тем временем у Гюндогана 0 трофеев за сезон, а Сити без него успел взять Суперкубок УЕФА, КЧМ и вероятно возьмёт АПЛ и Кубок Англии)))
+5
-3
+2
Здорово, что появился такой лидер в Барсе, не боится по делу команду и отдельных игроков прикладывать.
+2
0
+2
Ответ 65 дней
Комментарий скрыт
не путай с ценой и ценностью игрока.
+2
0
+2
Бред конечно. Скучает в том смысле как по молодости, которую не вернуть. Илкай крутейший игрок, но возрастной. Сити предлагал остаться на год, понятно что он ушёл. Сейчас то ясно что это была ошибка, надо было дать два года и игрок бы согласился. Но решили сэкономить, а скупой как известно платит дважды. Сам по себе подход отпускать игроков в возрасте правильный, но уж слишком крут был Илкай и было очевидно что за год он не сдуется. Пеп просчитался.
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Гюндоган лучший игрок Барсы в этом сезоне. Ни разу не травмировался даже.
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0
+1
Илкай тоже пожалел о переходе в Барсу.
+2
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Ответ Hello Berlin
Спасибо за такого игрока Пеп, еще и бесплатно
Спасибо боссам МС, они тайные поклонники Барсы
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Ответ CHELSEA_2008
На мунду и марку можно не обращать внимания. Марка бы ещё написала что Пеп скучает по Испании и мечтает тренировать Реал за еду. Гюндоган ушёл вовремя. Лучше так чем пересидеть и потом проваливаться в важных матчах, как Фернандиньо. В следующем году придет Савио.
Илкай по прошлом году крутым был, так и по этому как минимум не портит, как максимум один из лидеров Барсы.
А по поводу уходить вовремя: посмотрите на Крооса или Модрича, без них Мадрид очень сильно потеряет в качестве.
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Ответ Mur89
Совсем разные игроки)
Ну по моим наблюдениям Пакета сейчас в Вест-Хэме как раз и выполняет условную роль Гюндогана, как в Сити, да и в целом у него есть все задатки, чтобы переквалифицироваться под его амплуа
0
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0
Ответ Hello Berlin
Спасибо за такого игрока Пеп, еще и бесплатно
Пепу спасибо за щедрость, Клоппу - за уровень игрока
+2
-2
0
Ответ Мертвый
игрок сам хотел уйти из Англии в Испанию
На самом деле хотела больше его жена, чем он, но её понять можно. Он тоже уже всё выиграл, всё всем доказал, поэтому нормально, что он решил поиграть в более привлекательном для жизни его семьи месте, но выбрали они, конечно, не ту команду, поэтому он и остался в этом сезоне без трофеев, ещё и извиняться за обоснованные претензии ко всяким безрассудным поступкам всякого рода распиаренных недофутболёров приходится.
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Уточните, кто в бОльшей теме внутренней кухни Сити, почему ушел? Игрок же крутой, как по тому году, так и по этому уже в составе Барсы.
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А по Стерлингу не скучает? Челси его за скидкой отдаст. Такой дайвер любому клубу нужен.
0
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