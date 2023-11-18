Илкай Гюндоган: «Цель «Барсы» – чемпионство каждый сезон как минимум. У Хави и Гвардиолы одинаковый взгляд на футбол»

Илкай Гюндоган высказался о максимальных задачах «Барселоны» каждый сезон.

Немецкий полузащитник, завоевавший требл с «Манчестер Сити» в прошлом сезоне, летом перешел в «Барселону» на правах свободного агента.

– Трудно ли было тебе покинуть «Сити», где ты провел семь лет и добился исторических успехов, и перейти в «Барселону»?

– Конечно, это было нелегко, но лучшего сценария не могло быть – уход после величайшего успеха в истории клуба.

Но было сложно. Я провел там 7 лет. Пришлось менять все – партнеров по команде, тренера, город, страну, культуру. В такие периоды пфтаешься найти то самое счастье на новом месте.

Да, было нелегко, но мне нравится бросать себе вызов, поэтому в 32-33 года мне показалось, что в моей книге не хватает нескольких страниц.

Для меня «Барселона», клуб и футбол, в который играет команда, всегда были чем-то особенным. Я мечтал однажды сыграть за «Барселону». И этим летом мне повезло. Были хорошие беседы с , а потом я сказал себе: «Если я не сделаю это сейчас, возможность больше никогда не представится». Я принял решение и перевернул страницу.

– Вы много общались с тренером в « ».

– У нас очень хорошие отношения. Он из Барселоны, у него есть дом здесь. Несколько недель назад ему сделали операцию на спине в Барселоне. Ему пришлось остаться в городе на 2-3 недели.

Я навестил его, и мы поговорили. Он сказал, что если мне или моей семье что-нибудь понадобится в Барселоне, я всегда смогу позвонить ему. Наши отношения продолжаются, они очень хорошие. Мы часто разговариваем.

Пеп говорит, что скучает по мне, и я, конечно, тоже скучаю по нему. Но мы оба профессионалы, он продолжает работать в «Манчестер Сити», а я играю в «Барселоне». Мне очень повезло, что я встретил Пепа и провел с ним семь прекрасных лет,

– Какие цели у «Барселоны»?

– Цель – чемпионство. Если вы играете за такой клуб, как « », ваша цель – как минимум чемпионство каждый сезон. Затем идут Кубок Испании, Суперкубок и Лига чемпионов.

В этом сезоне Лига чемпионов важнее для нас, потому что «Барса» играла в Лиге Европы в последних сезонах. Конечно, это нас не устраивает. Мы хотим добиться успеха в Лиге чемпионов.

– В чем разница между Хави и Пепом?

– У них разный опыт. У Пепа его много, а Хави еще учится и проводит второй сезон в Европе.

Опыт очень разный, но их взгляды на футбол очень похожи, у них одинаковый взгляд на футбол. Я верю, что мы увидим успех Хави, – сказал .

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