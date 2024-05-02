У Люки Эрнандеса подозрение на разрыв «крестов». Защитник «ПСЖ» пройдет МРТ сегодня

Теги ПСЖ лига 1 Франция травмы Люка Эрнандес Футбол

Люка Эрнандес может пропустить несколько месяцев из-за травмы.

Защитник «ПСЖ» получил повреждение в первом тайме матча с дортмундской «Боруссией» (0:1). 

Как сообщает Le Parisien, у 28-летнего футболиста подозревают разрыв крестообразной связки колена – об этом свидетельствуют первые медицинские обследования.

Сегодня француз пройдет МРТ, чтобы узнать точный диагноз.

В текущем сезоне Лиги 1 Эрнандес провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь

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6 комментариев
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Оххх. Здоровья, Люка!
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очень жаль его. Так часто ломается и особенно обидно, что это перед Евро, где французы главные фавориты
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Не везёт парню. На ЧМ сломался и сейчас перед Евро. Здоровья и терпения!
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Почти доиграл до конца сезона
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здоровья!
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