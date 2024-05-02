У Люки Эрнандеса подозрение на разрыв «крестов». Защитник «ПСЖ» пройдет МРТ сегодня
Люка Эрнандес может пропустить несколько месяцев из-за травмы.
Защитник «ПСЖ» получил повреждение в первом тайме матча с дортмундской «Боруссией» (0:1).
Как сообщает Le Parisien, у 28-летнего футболиста подозревают разрыв крестообразной связки колена – об этом свидетельствуют первые медицинские обследования.
Сегодня француз пройдет МРТ, чтобы узнать точный диагноз.
В текущем сезоне Лиги 1 Эрнандес провел 27 матчей, отличившись 1 голом и 1 ассистом. Его статистику можно найти здесь.