Борис Ротенберг уверен, что «Сочи» останется в РПЛ: «У нас всегда спортивный настрой. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру» 

Президент «Сочи» оценил шансы «Сочи» остаться в Мир РПЛ.

После 26 туров южане с 20 очками замыкают турнирную таблицу.

— После победы над «Спартаком» казалось, что морально команда на подъеме.

— Понятно, что следующий матч в Грозном (0:1) подкосил. Потом вышли играть с «Факелом» (0:0), но просто не повезло. Не знаю, было ли там [в эпизоде с отмененным голом Марсело Алвеса] положение «вне игры»... Но гол забили красивый. Жаль, что не засчитали. А назад уже ничего не вернешь.

— У команды непростой календарь. Какие у вас мысли на этот счет?

— Мы будем выходить и биться. А там уже как Господь рассудит.

— Вы чувствуете, что шансов остаться в все меньше?

— Конечно. Четыре игры осталось с такими монстрами [«Динамо», «Пари НН», «Краснодар» и «Рубин»]. Но для нас все команды одинаковые.

— Значит, уверенность в спасении сохраняете?

— Конечно. У нас всегда спортивный настрой, а каждая игра — финальная. Главное, чтобы не мешали и не ломали игру, – сказал .