Фюллькруг об 1:0 с «ПСЖ»: «До «Уэмбли» еще 90 минут, поэтому «Боруссии» нужно оставаться сдержанной» 

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Уэмбли Никлас Фюллькруг Футбол

Никлас Фюллькруг оценил победу над «ПСЖ» (1:0) в 1-м матче 1/2 финала ЛЧ.

«Атмосфера была невероятной. Здесь всегда такое ощущение, что ты выходишь на матч уже при счете 1:0. Но сегодня нам пришлось много терпеть. Были отрезки, когда соперник оказывал на нас сильное давление – это неизбежно в матчах с такой топ-командой.

Позади первый раунд дуэли, и до [финала на] «Уэмбли» еще 90 минут, поэтому нужно оставаться сдержанными», – сказал нападающий дортмундской «Боруссии».

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