Хуммельс о победе над «ПСЖ»: «Боруссия» провела топ-матч. Очень зрелая игра в нашем исполнении»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Матс Хуммельс Футбол

Матс Хуммельс считает, что «Боруссия» провела зрелый матч против «ПСЖ».

Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Мы провели топ-матч. Очень зрелая игра в нашем исполнении. Мы помогли друг другу показать нашу лучшую игру.

Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но нам это хорошо удавалось на протяжении долгих отрезков.

Конечно, мы хотим отправиться на «Уэмбли», но матч в Париже будет тяжелым. 

Если хотим выйти в финал, то должны справиться в Париже», – сказал защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.

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2 комментария
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Хозяин Мбаппе)
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Боруссия сыграла по игре, позиционно, качественно в целом, раскачивала Париж то прессингом, то атакой, то штурмом, заставляла парижан нервничать и косячить, переключая передачи и скорость в нужные моменты под оборону, чтоб деклассировать французский денежный мешок, чего и добилась, вскрыв картонную оборону эталонным пасом Шлоттербека.

Как сыграл ПСЖ? Кучка звезданутых, недозрелых пижонов вышла на поле чтоб сыграть на отвали, в пол-ноги, но занервничала после стартового штурма, потеряв весь задор и запал без внятного плана на матч. Так и пытались играть по мотивам позднего Неймара, безалаберно, ужасно и отвратительно с надеждой на авось. Не авось. Не залетело. Чтоб залетало - надо работать, а Париж только истерики устраивал под стабильный брак на поле, вплоть до космических масштабов.
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