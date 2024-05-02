Хуммельс о победе над «ПСЖ»: «Боруссия» провела топ-матч. Очень зрелая игра в нашем исполнении»
Матс Хуммельс считает, что «Боруссия» провела зрелый матч против «ПСЖ».
Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.
«Мы провели топ-матч. Очень зрелая игра в нашем исполнении. Мы помогли друг другу показать нашу лучшую игру.
Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но нам это хорошо удавалось на протяжении долгих отрезков.
Конечно, мы хотим отправиться на «Уэмбли», но матч в Париже будет тяжелым.
Если хотим выйти в финал, то должны справиться в Париже», – сказал защитник «Боруссии» Матс Хуммельс.
Как сыграл ПСЖ? Кучка звезданутых, недозрелых пижонов вышла на поле чтоб сыграть на отвали, в пол-ноги, но занервничала после стартового штурма, потеряв весь задор и запал без внятного плана на матч. Так и пытались играть по мотивам позднего Неймара, безалаберно, ужасно и отвратительно с надеждой на авось. Не авось. Не залетело. Чтоб залетало - надо работать, а Париж только истерики устраивал под стабильный брак на поле, вплоть до космических масштабов.