Хуммельс о победе над «ПСЖ»: «Боруссия» провела топ-матч. Очень зрелая игра в нашем исполнении»

Матс Хуммельс считает, что «Боруссия» провела зрелый матч против «ПСЖ».

Дортмундская « » обыграла « » (1:0) в первом матче полуфинала .

«Мы провели топ-матч. Очень зрелая игра в нашем исполнении. Мы помогли друг другу показать нашу лучшую игру.

Нелегко сохранять спокойствие и принимать правильные решения в полуфинале Лиги чемпионов, но нам это хорошо удавалось на протяжении долгих отрезков.

Конечно, мы хотим отправиться на «Уэмбли», но матч в Париже будет тяжелым.

Если хотим выйти в финал, то должны справиться в Париже», – сказал защитник «Боруссии» .