Терзич про 1:0 с «ПСЖ»: «Заслуженная победа «Боруссии», хорошая игра. Нужна ничья в ответном матче, но хотим выиграть»

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Эдин Терзич Футбол

Эдин Терзич назвал заслуженной победу «Боруссии» над «ПСЖ».

Дортмундская «Боруссия» обыграла «ПСЖ» (1:0) в первом матче полуфинала Лиги чемпионов.

«Заслуженная победа, команда показала хорошую игру.

Мы могли забить больше голов, но и соперник тоже мог забить. Поэтому это нормальный результат, на мой взгляд. Мы много двигались, но в таком матче это необходимо.

Нужно заработать путевку на «Уэмбли». Теперь нам необходима ничья в ответном матче, но мы также и хотим победить.

У нас есть небольшое преимущество, и мы имеем хороший шанс», – сказал главный тренер «Боруссии» Эдин Терзич.

12 комментариев
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Когда начинаются речи про "нужна ничья", то ничего хорошего обычно за этим не идёт.
Надеюсь в этот раз обойдётся.
+17
0
+17
Терзич припаркует автобус в ответном матче. ПСЖ будет долгое время биться в стену, но минуте на 60-70 забьет через рикошет. Боруссия не сможет перестроиться и продолжит сидеть в обороне, обороняя ничью и надеясь на овертайм. Но в конце пропустят от Дембеле и поедут домой
Пока такой вариант очень реалистичен, если честно
Боруссии надо было два дома забивать
+16
-2
+14
Удачи!
+4
0
+4
С такой ужасной реализацией ответный матч против ПСЖ можно полностью от обороны отыграть - всё равно не вскроют ни за что. Особенно на нервах. Даже Мбаппе не поможет.
+3
0
+3
Игра в Париже уже показала, что смысла особого парковаться нет: в таком случае гол - вопрос времени
+2
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+2
Эта команда может взять ЛЧ.
Главное Терзичу не перебздеть
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+1
Ответ S H A R K
Осенью так и думали. Но счёт стал 2-0...не в пользу Дортмунда.
Осенью БД мертвая была.
Сейчас на пике формы.
+1
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+1
Ответ Roman
Терзич припаркует автобус в ответном матче. ПСЖ будет долгое время биться в стену, но минуте на 60-70 забьет через рикошет. Боруссия не сможет перестроиться и продолжит сидеть в обороне, обороняя ничью и надеясь на овертайм. Но в конце пропустят от Дембеле и поедут домой Пока такой вариант очень реалистичен, если честно Боруссии надо было два дома забивать
Да, весьма вероятный вариант развития событий. Мне еще почему-то кажется, что если в финал выйдут ПСЖ и Бавария, то парижане снесут немцев без проблем, а вот Реалу встрянут. И Боруссия Реалу в финале может доставить проблем, а ПСЖ не справится с нервами.
+3
-2
+1
Я не верю, что тренер, сливший Майнцу шаге от чемпионства Бундеслиги сможет настроить команду на матч в Париже. Дома Боруссия может обыграть кого угодно, но в Париже получит свое закономерное поражение
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Ответ Black Phoenix
С такой ужасной реализацией ответный матч против ПСЖ можно полностью от обороны отыграть - всё равно не вскроют ни за что. Особенно на нервах. Даже Мбаппе не поможет.
Осенью так и думали. Но счёт стал 2-0...не в пользу Дортмунда.
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Ответ Евгений Сидоров
Когда начинаются речи про "нужна ничья", то ничего хорошего обычно за этим не идёт. Надеюсь в этот раз обойдётся.
Тут мне кажется не очень корректно переведено, смысл немного теряется. Имеется в виду, что раз счет всего лишь 1:0, нужна минимум ничья, а не то, что они хотят ничью
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