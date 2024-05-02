Терзич про 1:0 с «ПСЖ»: «Заслуженная победа «Боруссии», хорошая игра. Нужна ничья в ответном матче, но хотим выиграть»

Эдин Терзич назвал заслуженной победу «Боруссии» над «ПСЖ».

Дортмундская « » обыграла « » (1:0) в первом матче полуфинала .

«Заслуженная победа, команда показала хорошую игру.

Мы могли забить больше голов, но и соперник тоже мог забить. Поэтому это нормальный результат, на мой взгляд. Мы много двигались, но в таком матче это необходимо.

Нужно заработать путевку на «Уэмбли». Теперь нам необходима ничья в ответном матче, но мы также и хотим победить.

У нас есть небольшое преимущество, и мы имеем хороший шанс», – сказал главный тренер «Боруссии» .