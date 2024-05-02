Хакими о 0:1 в Дортмунде: «Результат расстроил «ПСЖ», но дома все будет по-другому» 

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ Лига чемпионов УЕФА Ашраф Хакими Футбол

Ашраф Хакими оценил поражение от «Боруссии» (0:1) в 1-м матче 1/2 финала ЛЧ.

«Результат нас расстроил. Мы не воспользовались своими шансами, особенно во втором тайме. Знали, что будет делать «Боруссия» – в первую очередь передачи за спины защитников. Нам нужно было помнить об этом. Тренер говорил с нами об этом всю неделю.

Дома все будет по-другому. С поддержкой наших болельщиков на нашем стадионе все будет совершенно по-другому. Я очень верю в нашу команду. Моменты, что мы создали сегодня, доведем до совершенства на следующей неделе», – сказал защитник «ПСЖ».

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