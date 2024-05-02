«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл, не забив
«ПСЖ» проиграл матч без забитого гола впервые в сезоне.
Команда тренера Луиса Энрике уступила дортмундской «Боруссии» (0:1) в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов.
Французский клуб в первый раз в нынешнем сезоне проиграл матч, не забив при этом ни одного мяча.
«ПСЖ» нанес 14 ударов по воротам в этой игре и три раза попал в створ.
Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «ПСЖ».
Надеюсь, «Дортмунд» через неделю доведёт дело до конца!🙏
Конечно, хотелось бы второго подряд дортмундского чуда!
Думаю , процентов 25 на поход Боруссии
Дортмунд тоже неидеален, и пожарил немало, но там организованная игра хотя бы была с грамотной структурой и позиционкой, особенно в обороне.
Топлю за немцев - надо выбрасывать это парижское шапито из еврокубков до конца. Позорище просто.
Дортмунд, впрочем, тоже прорву моментов запорол.