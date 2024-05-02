«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл, не забив

Теги Боруссия Дортмунд ПСЖ бундеслига Германия лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Луис Энрике Футбол

«ПСЖ» проиграл матч без забитого гола впервые в сезоне.

Команда тренера Луиса Энрике уступила дортмундской «Боруссии» (0:1) в первой игре 1/2 финала Лиги чемпионов.

Французский клуб в первый раз в нынешнем сезоне проиграл матч, не забив при этом ни одного мяча.

«ПСЖ» нанес 14 ударов по воротам в этой игре и три раза попал в створ.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «ПСЖ».

14 комментариев
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Самый бесхребетный клуб в ЛЧ ever!
Надеюсь, «Дортмунд» через неделю доведёт дело до конца!🙏
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Ответ JENNINGS
Самый бесхребетный клуб в ЛЧ ever! Надеюсь, «Дортмунд» через неделю доведёт дело до конца!🙏
Первый раз за сезон ПСЖ не забил ))
Конечно, хотелось бы второго подряд дортмундского чуда!
Думаю , процентов 25 на поход Боруссии
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Я поражен игре ПСЖ. В плохом смысле. Ничего не могут до ума довести - ни атаку, ни оборону, ни структуру. Мертвейший Мбаппе в атаке считает ворон раз за разом, необязательные фолы, пожары в штрафной, ужасная позиционка, и всё это накладывается на никакущую реализацию. Дембеле за косячность вообще линчевать надо. Отвратительное выступление в полуфинале, полный мрак.

Дортмунд тоже неидеален, и пожарил немало, но там организованная игра хотя бы была с грамотной структурой и позиционкой, особенно в обороне.

Топлю за немцев - надо выбрасывать это парижское шапито из еврокубков до конца. Позорище просто.
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Ответ OldRedWhite
Первый раз за сезон ПСЖ не забил )) Конечно, хотелось бы второго подряд дортмундского чуда! Думаю , процентов 25 на поход Боруссии
Этого клуба вообще не должно было быть в плей-офф ЛЧ, все помнят, как их протащили в группе с матче с «Ньюкаслом»
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Ответ Qarasik
Это вам не бчк потешную громить, тут другие ребята.
Как вычислить сливоглора обыкновенного: на любой ветке с поводом и без упоминает Барселону, называя ее бчк.
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Ответ Qarasik
Это вам не бчк потешную громить, тут другие ребята.
Барселона первый матч с ПСЖ выиграла, причём в гостях. Иди проспись, пьяница
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Ответ U
У них дорога в финал просто коврами выстелена, а они спотыкаются на каждом шагу.
Ну, фарт сегодня явно ушёл. Минимум две штанги (Мбаппе и Хакими; смотрел просто вполглаза), отскоки невпопад, Дембеле мазал...

Дортмунд, впрочем, тоже прорву моментов запорол.
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