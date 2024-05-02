«ПСЖ» впервые в сезоне проиграл, не забив

«ПСЖ» проиграл матч без забитого гола впервые в сезоне.

Команда тренера уступила дортмундской « » (0:1) в первой игре 1/2 финала .

Французский клуб в первый раз в нынешнем сезоне проиграл матч, не забив при этом ни одного мяча.

« » нанес 14 ударов по воротам в этой игре и три раза попал в створ.

Sports провел текстовую онлайн-трансляцию матча «Боруссия» – «ПСЖ».