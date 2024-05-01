Амарал о том, сколько нужно на построение чемпионского «Спартака»: «Хотим выиграть все титулы. Моя цель – через 10 лет увидеть, что все работает»
Томас Амарал высказался на тему чемпионских амбиций «Спартака».
– Все ждут чемпионство. Сколько понадобится времени, чтобы построить чемпионскую команду?
– Бывают случаи, когда выигрывают и без системы. Мы хотим выигрывать все титулы.
Моя цель – через десять лет посмотреть и увидеть, что все работает так, как мы выстраивали, – сказал спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.
А нам болельщикам Спартака ещё дольше .
Раза эдак в два ))
В Милане, Юве, МЮ за красивые глаза работал?
Через 10 лет он будет сидеть на телефоне и ждать звонков от российских журналистов, как Петржела, Рианчо, Каррера, Божевич и тд, с надеждой что его вспомнят и снова куда-нибудь на шару позовут)