Томас Амарал высказался на тему чемпионских амбиций «Спартака».

– Все ждут чемпионство. Сколько понадобится времени, чтобы построить чемпионскую команду?

– Бывают случаи, когда выигрывают и без системы. Мы хотим выигрывать все титулы.

Моя цель – через десять лет посмотреть и увидеть, что все работает так, как мы выстраивали, – сказал спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.