Амарал о том, сколько нужно на построение чемпионского «Спартака»: «Хотим выиграть все титулы. Моя цель – через 10 лет увидеть, что все работает»

Теги Спартак премьер-лига Россия Матч ТВ Томаш Амарал Футбол

Томас Амарал высказался на тему чемпионских амбиций «Спартака».

– Все ждут чемпионство. Сколько понадобится времени, чтобы построить чемпионскую команду?

– Бывают случаи, когда выигрывают и без системы. Мы хотим выигрывать все титулы.

Моя цель – через десять лет посмотреть и увидеть, что все работает так, как мы выстраивали, – сказал спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал.

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30 комментариев
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Через десять лет, ты, будешь ржать в компании друзей, над тем какая работка у тебя была на водокачке😂🫵🏽🤡
+32
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Ответ mr.snooker
Через десять лет, ты, будешь ржать в компании друзей, над тем какая работка у тебя была на водокачке😂🫵🏽🤡
Какая работа? В ультрасовременном офисе, в современном городе, в команде где есть все условия? Он не ржать будет. Он будет плакать. Ибо вряд ли ему кто-то еще предложит такие условия. Где там тот Рибалта которому в Питере дали всё, а потом поняли что он жулик. Куда он делся после Зенита? Поработал немного в Парме? Или даже не поработал, не помню.
+21
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+14
Дайте мне должность спортдира Спартака, я такую же хрень выскажу, но за гораздо меньший гонорар!))
+13
-3
+10
10 лет ?))) он думает ему дадут 10 лет работать?)) жаль этого просточка)))
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Фантазёр однако
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Адекватная позиция, понятное желание. Но вот 10 лет работы.. жаль, что стабильность у нас только по телеку
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да через год, тебя уже не будет
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Ответ Lisnil
Адекватная позиция, понятное желание. Но вот 10 лет работы.. жаль, что стабильность у нас только по телеку
Вот говорят : В России надо жить долго !
А нам болельщикам Спартака ещё дольше .
Раза эдак в два ))
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Ответ Amalfitano
Какая работа? В ультрасовременном офисе, в современном городе, в команде где есть все условия? Он не ржать будет. Он будет плакать. Ибо вряд ли ему кто-то еще предложит такие условия. Где там тот Рибалта которому в Питере дали всё, а потом поняли что он жулик. Куда он делся после Зенита? Поработал немного в Парме? Или даже не поработал, не помню.
Поэтому и будет ржать над гос «условиями» на водокачке с нулевым уровнем футбола, где он заработал столько, что можно уже и не браться за работы, которые ему не кажутся привлекательными или вообще не кажутся 😂
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Ответ Amalfitano
Какая работа? В ультрасовременном офисе, в современном городе, в команде где есть все условия? Он не ржать будет. Он будет плакать. Ибо вряд ли ему кто-то еще предложит такие условия. Где там тот Рибалта которому в Питере дали всё, а потом поняли что он жулик. Куда он делся после Зенита? Поработал немного в Парме? Или даже не поработал, не помню.
Рибальта, кроме Пармы, в Марселе был ещё. А должен был после Зенита в Реал уйти, да?

В Милане, Юве, МЮ за красивые глаза работал?
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Ответ Amalfitano
Какая работа? В ультрасовременном офисе, в современном городе, в команде где есть все условия? Он не ржать будет. Он будет плакать. Ибо вряд ли ему кто-то еще предложит такие условия. Где там тот Рибалта которому в Питере дали всё, а потом поняли что он жулик. Куда он делся после Зенита? Поработал немного в Парме? Или даже не поработал, не помню.
Вот вот)))

Через 10 лет он будет сидеть на телефоне и ждать звонков от российских журналистов, как Петржела, Рианчо, Каррера, Божевич и тд, с надеждой что его вспомнят и снова куда-нибудь на шару позовут)
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Йопт! Через 10 лет мне 60 будет! Если доживу, конечно. Можно как-то побыстрее все выстроить? Уж очень посмотреть хочется, как оно должно правильно работать.
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Спасибо, поржал. В следующем году его в Спартаке 100% не будет.
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Понятно , ещё один фармазон-сказочник . Сразу на ум приходят слова Глеба Жеглова о призрачной "эре милосердия" - "Сколько же вам лет нужно ? 10 ? 20 ? Я долго ждать не могу " . Могу только дать хороший совет болельщикам Спартака , которые каждый год грезят чемпионством . Короче , спокойно занимайтесь своими делами 9 лет . Не смотрите матчи Спартака - в эти годы не дождётесь . А на 10-й год включайте телевизор , ходите на футбол и смотрите игры чемпионского Спартака .
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Вполне реально лет через этак, на диком фарте, и багаже ведь раз смогли
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В самой русской команде Спартаке непонятные Цорны, Амаралы командуют. Даёшь Иванова!
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Давай тогда через 30)
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А почему в народной команде нет русского спортивного директора? Все прогнило
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А что не через 20 лет?))
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У нас сложно спрогнозировать что в стране будет через 10 лет, да и через пару лет... Но за 10 то лет Спартак точно будет чемпионом хотя бы пару раз!)
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Хотите систему от ДСЮШ до основы? Курбан Бердыев и дайте работать человеку.
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показалось Аморим.. 🤦🏻‍♂️
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Помнятся слова одного сказочника в начале 0-х о пенсиях размером в 2 тыс.долларов . Где-то к 2018 году ... Дурной пример заразителен , гражданин Амарал ...
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Потом португальский сказочник улетит и позовут Карпина или Черчесова.
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