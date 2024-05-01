Леонид Слуцкий: «Мы забили очень важный и очень красивый гол»

Главный тренер «Шанхай Шеньхуа» отреагировал на победу в 9-м туре китайской лиги.

Команда Леонида Слуцкого обыграла «Цанчжоу Майти Лайонс» со счетом 4:0.

– Первый гол забили довольно рано, но дальше в первом тайме мы больше не создавали хороших возможностей. К счастью, Чжу Чэньцзе забил очень важный и очень красивый гол. Это может придать ему еще больше уверенности, хоть Чжу уже весьма уверен в себе.



После этого мы открыли игру, у игроков появилось намного больше пространства для передвижений, играть стало намного проще. В команде много игроков, есть возможности для ротации, но мы не применяем ее только ради того, чтобы сделать хоть какие-то замены. Считаю, что самое важное – сохранять игровой стиль и тактику, – заявил Слуцкий на пресс-конференции.

« » Леонида Слуцкого продлил серию без поражений до 10 матчей. Всего у «Шанхая» при Слуцком 8 побед и 2 ничьих в 10 матчах, общий счет – 22:4. Команда продолжает лидировать в чемпионате , опережая ближайшего преследователя на четыре очка.

Следующий матч «Шанхая» Слуцкого в прямом эфире на Спортсе – 11 мая против «Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер», в 14:00 мск.

Супергол с 35 метров, рекорд по владению. У «Шанхая» Слуцкого историческая серия